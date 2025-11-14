45-летнего жителя Рудного задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. У него правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - почти 6 кг марихуаны.

- Во дворе его дома и в гараже оперативники обнаружили мешок и кастрюлю с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, - рассказали подробности в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Медосвидетельствование показало, что мужчина сам употреблял каннабиноиды.

Против рудничанина возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО