В Министерстве культуры и информации проверили деятельность организации "Сюцай" и назвали её псевдонаучной, передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Об этом говорится в ответе на запрос депутата Мажилиса Айдоса Сарыма за подписью вице-министра культуры и информации Каната Искакова.

"Министерство в пределах своей компетенции ведёт комплексную и последовательную работу по выявлению и недопущению влияния деструктивных и мошеннических структур, представляющих угрозу общественной безопасности и духовному благополучию граждан", - сказано в документе.

Эта работа включает постоянный мониторинг медиапространства, проведение религиоведческих экспертиз и информирование населения.

Деятельность "Сюцай" в Минкультуры проверили ещё в сентябре 2023 года, проведя религиоведческую экспертизу связанных с ней интернет-ссылок. Выяснилось, что размещённые материалы "не содержат структуру, основы вероучения, религиозную практику, формы и методы религиозной деятельности".

"То есть так называемая цифровая психология Сюцай по своей сути аналогична астрологии, нумерологии и иным псевдонаучным направлениям, основанным на субъективных интерпретациях и спекуляциях на теме самопознания и не имеющим научного подтверждения и религиозного статуса", - говорится в ответе Минкультуры.

В ведомстве добавили, что изучение открытых источников и видеоматериалов подтверждает отсутствие признаков религиозной деятельности и культовой практики, что исключает возможность включения данной организации в категорию религии.

Напомним: в середине октября на одном из заседаний Мажилиса депутат Айдос Сырым заявил, что в стране активно распространяются эзотерические и псевдопсихологические лженауки и секты, в связи с чем он обратился с запросом к министру культуры и информации.

В качестве примера Сарым привёл организацию "Сюцай", последователи которой называют её "цифровой психологией, раскрывающей внутренний потенциал человека".