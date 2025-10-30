“Приезжают в Казахстан, выкапывают и увозят“ - депутаты просят до 12 лет для чёрных археологов
30 октября 2025, 09:00 | Государство
Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Документ, помимо прочего, регулирует вопрос незаконных археологических раскопок в Казахстане, передаёт Tengrinews.kz.
Фото из открытых источников
Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, из-за незаконных раскопок в республике теряют не только памятники, но и ценные исторические артефакты.
"Ценные находки вывозят за границу и продают на чёрном рынке. Во многих случаях их обнаруживают при помощи металлоискателей и специального оборудования. Поэтому в законопроекте предлагается ввести прямой запрет на использование металлоискателей и подобного оборудования без лицензии", - сказал Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса.
