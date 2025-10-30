Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Документ, помимо прочего, регулирует вопрос незаконных археологических раскопок в Казахстане, передаёт Tengrinews.kz.

Фото из открытых источников

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, из-за незаконных раскопок в республике теряют не только памятники, но и ценные исторические артефакты.

"Ценные находки вывозят за границу и продают на чёрном рынке. Во многих случаях их обнаруживают при помощи металлоискателей и специального оборудования. Поэтому в законопроекте предлагается ввести прямой запрет на использование металлоискателей и подобного оборудования без лицензии", - сказал Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса.

Справка: Чёрные копатели (или чёрные археологи) — это люди, которые незаконно занимаются поиском и раскопкой археологических объектов, не имея на это официального разрешения. Их основная цель — не научное исследование, а извлечение материальной выгоды от продажи найденных артефактов частным коллекционерам.





В кулуарах Асхат Аймагамбетов уточнил, что депутаты предлагают ужесточить наказание за незаконные раскопки - вплоть до 12 лет лишения свободы . Сейчас, согласно статье 295 Уголовного кодекса, максимальное наказание за незаконное проведение археологических работ - 10 лет лишения свободы. По словам депутата, вопрос ужесточения ещё обсуждается с уполномоченными органами.

"Ещё одна важная норма - это запрет на использование металлоискателей, радаров, каких-то других аппаратов. Если нет лицензии, мы видим, что на сегодняшний день из сопредельных стран, бывает, летом приезжают, ходят везде с этими радарами и металлоискателями, находят, выкапывают и увозят эти ценности. Поэтому мы эту норму тоже отдельно предусмотрели. Я полагаю, что это очень важно", - добавил мажилисмен. Напомним: в сентябре в области Жетысу близ Талдыкоргана обнаружили сакские курганы. Самый большой из могильников оказался с признаками разграбления. В акимате области отметили, что администрация Коксуского района вместе с полицейскими и специалистами сразу же выехала на место. И факт раскопок кургана подтвердился. Однако, когда и кто это сделал - пока неизвестно.



