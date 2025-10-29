Информацию подтвердили в прокуратуре Костанайской области, после того как ранее в соцсети распространилась информация о начатом расследовании в отношении сотрудников управления полиции Аркалыка, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

"Департаментом КНБ Костанайской области в Аркалыке проведен ряд следственных действий в рамках зарегистрированного уголовного дела в отношении сотрудников УП Аркалыка", - сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Ранее в соцсети сообщалось, что под следствием оказались якобы около 20 сотрудников полиции, а уголовное дело может быть связано с работой местного автоЦОНа.

Однако эти сведения в прокуратуре Костанайской области не подтверждают. В ведомстве отметили, что подробности дела в интересах следствия не разглашаются.