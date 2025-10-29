Дело о вождении в нетрезвом виде рассмотрели сначала Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная, а затем апелляционная коллегия областного суда.

12 октября, около 01:40, на пр. Аль-Фараби, патрульные полицейские увидели Kia Rio, который двигался навстречу. Поведение водителя показалось им подозрительным. Проследовали за ним. Пока разворачивались, автомобиль повернул во двор дома № 139 "А", где и был составлен протокол об административном правонарушении на владельца автомобиля Ермека АЯЗБАЕВА. Медицинское освидетельствование установило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени (наличие алкоголя в крови - 2,17 промилле).

В тот же день суд признал Аязбаева виновным по ч. 1 ст. 608 КоАП РК. А 22 октября в облсуде рассмотрели апелляционную жалобу Аязбаева и его защитника, юрисконсульта Жаслана БАЙБАЗАРОВА.

Ермек Аязбаев (слева) и Жаслан Байбазаров

Ермек Аязбаев в суде первой инстанции вину не признал. Объяснял, что днём находился в гостях в доме № 139 "А" (район железнодорожного вокзала) и попросил знакомого Алексея СЁМЕНОВА перегнать автомобиль из района Костанай-2. Тот подогнал машину, передал ключи и ушёл. А когда Аязбаев закрывал автомобиль, подъехали полицейские. "Как уехал его друг, он пояснить не может, так как был пьян и не придал этому значения, - указано в постановлении административного суда. - Согласно клинической картине, у Аязбаева наблюдалось: вялая мимика, наличие нистагма, расширены зрачки, пошатывание, присутствовал запах алкоголя изо рта".

Адвокат Аязбаева Ермек ДЖАНТАСОВ в суде первой инстанции просил прекратить административное производство. Свидетель Алексей Семёнов там же пояснил, что в ту ночь действительно перегонял автомобиль Аязбаева. При этом в постановлении указано, что Семёнов (который выступал в суде по видеосвязи) затруднился назвать, на какой адрес был доставлен автомобиль, и отключился, а при попытке повторного соединения не вышел на связь. В итоге суд постановил назначить Аязбаеву административный арест на 15 суток и лишил права управления транспортными средствами на 7 лет.

В апелляционной жалобе Жаслан Байбазаров заявил о нарушениях со стороны сотрудников полиции - от преследования автомобиля и составления протокола до задержания, личного досмотра и направления на медицинское освидетельствование. Требовал признать эти действия незаконными, а доказательства недопустимыми. Ссылался на отсутствие прямой видеозаписи момента управления обвиняемым автомобилем. И просил отменить постановление, так как за рулём находился другой человек. Он также заявил об отсутствии законных оснований для остановки автомобиля.

- Инспекторы полиции Әділханов и Кинжалин, находясь в составе автопатруля, грубо нарушая Кодекс этики полицейского и Закон «О правоохранительных органах», используя своё служебное положение, как вседозволенность, применяя нецензурную и оскорбительную лексику, проявляя крайнюю нетерпимость к водителю, обозвав его ругательством «Мал» (с каз. - скотина), сопровождая преследование «Киа Рио» со словами «пи#ц… у него е#ло видел?», начали необоснованное преследование, - перечисляет в жалобе Байбазаров. - За рулём автомашины в это время сидел знакомый заявителя Алексей Семёнов, у которого не было страховки на управление автомашиной и который по просьбе Аязбаева перегонял её, поскольку сам Аязбаев выпивал в этот день и не садился за руль, зная о недопустимости такого управления. Конечно, внешность водителя Семёнова отличается от лица Брэда Питта или Павла Прилучного, но кто сказал, что это повод для дискриминации, оскорбления, насмешек в матерной форме и повода для преследования и остановки транспортного средства? Патрульные выбрали объект для остановки из-за того, что лицо водителя показалось им нестандартным. Такой подход недопустим в правовом государстве. Задачей полиции является защита прав граждан, а не их нарушение.

Юрисконсульт отметил: на видеозаписи полицейского регистратора видно, как сотрудники подъехали к уже стоящему автомобилю, при этом специальных сигналов или требований об остановке не подавали, что является нарушением законодательства.

- Аязбаев настаивал на прохождении медосвидетельствования в установленном порядке, однако полицейские не обеспечили реализацию этого права и оформили документы с нарушениями, - подчеркнул Байбазаров.

Сам Ермек Аязбаев рассказал, что накануне задержания находился в гостях и употреблял там спиртное. А свой автомобиль оставил возле метеостанции.

- Ночью я созвонился с Семёновым, сказал, чтобы автомобиль не оставлял на стоянке возле вокзала, подогнал его ко мне. Сам я ждал его возле подъезда, - пояснил он. - Семёнов подогнал автомобиль, дал мне ключи и ушёл. Тут же подъехал полицейский автомобиль и меня забрали на освидетельствование.

- Я вышел из машины и передал ключи Аязбаеву. Я пошёл прямо. Машину закрывал уже он, - сообщил свидетель Семенов, который пришел на заседание. И подтвердил, что во время поездки разговаривал с Аязбаевым по телефону.

По видеосвязи выступила прокурор Асемгуль ГУЛИМОВА:

- Совершение Аязбаевым правонарушения подтверждается материалами дела, показаниями свидетеля и видеозаписью. Представленные доказательства достоверны. Поэтому прошу суд постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

- Постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная по данному делу оставить без изменения, апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, - огласил судья Владимир ДОЛГИХ. - Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Он также вынес два частных постановления: в адрес патрульных полицейских и свидетеля Семёнова.

- Во-первых, суд посчитал показания свидетеля ложными. Во-вторых, нахождение Аязбаева после его освидетельствования - пять с половиной часов человек находился неизвестно где, - отметил Долгих. - Получается, что Аязбаева несколько часов где-то мурижили. Но это уже дело прокурора.

И добавил, что часть требований Байбазарова по поводу незаконных действий сотрудников полиции при преследовании и задержании водителя не может быть рассмотрена в порядке апелляции:

- Такие жалобы подаются отдельно и не являются предметом пересмотра постановления суда первой инстанции.

Владимир Долгих пояснил свое решение: между остановкой автомобиля и приближением полицейских прошло не более пяти секунд - за это время Семёнов физически не мог покинуть это место.

- Кроме того, суд обратил внимание, что в телефонах Аязбаева и Семёнова отсутствуют зафиксированные звонки, на которые ссылалась сторона защиты. Семёнов пояснил, что удаляет данные о ночных вызовах, а сам Аязбаев признал, что удалил соответствующий звонок прямо во время заседания, - продолжил судья. - Суд пришёл к выводу, что версия защиты не подтверждается доказательствами. Показания Семёнова признаны недостоверными, а в его действиях суд усмотрел признаки заведомо ложных показаний.

Владимир Долгих изучает материалы дела



Долгих резюмировал: процессы по фактам пьяного вождения сейчас не редки, их не стало меньше даже после ужесточения наказания по этому правонарушению.

- Я говорил Семёнову об уголовной ответственности и наличии дел, когда говорили: «Это я, а не он был за рулём». Не знаю, какая судьба его ждёт, дай бог, чтобы это не было доказано и суд ограничился только тем, что его показания недостоверны, - сказал Долгих. - Были и случаи, когда водители менялись местами с пассажирами, пытались уйти в сторону, и так далее. И на рассмотрении таких правовых ситуаций мы уже "набили руку".

Во время заседания Ермек Аязбаев призывал судью к мужской солидарности,

- Во-первых, здесь нет мужчин и женщин, здесь - судьи, - ответил на это Владимир Долгих. - Во-вторых, учитывая то количество дел о семейно-бытовом насилии, в которых мы всегда на стороне женщин и за здоровые отношения в семье, не очень благодарное занятие - обращаться ко мне, как к лицу, которое может проявить мужскую солидарность.

Жаслан Байбазаров намерен обжаловать постановление в Верховном суде РК.

- Нет ни одного объективного доказательства, что Аязбаев управлял в ту ночь этим автомобилем, - сказал он "НГ", комментируя решение областного суда. - Суд проигнорировал грубейшие нарушения, которые были установлены по делу: незаконную попытку остановки, преследование автомобиля, маты и оскорбления. По таким фактам суды обязаны реагировать частными постановлениями. Аязбаева ограничили в передвижении, незаконно применили административное задержание и продержали его без юридической помощи до начала первого судебного разбирательства. Суд проигнорировал просьбу защитника Аязбаева отложить разбирательство по делу и вынес постановление, с которым согласился апелляционный суд. Фактически Аязбаева лишили права на судебную защиту и признание действий полиции незаконными. Мы полагаем, что это недопустимо.

Фото автора