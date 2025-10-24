Легкоатлетический пробег, посвященный памяти казахского педагога-просветителя Ы. Алтынсарина, пройдет в областном центре в воскресенье, 26 октября, Как сообщили в управлении физической культуры, на время мероприятия будут временно перекрыты улицы, по которым пробегут атлеты.

Фото из архива "НГ"

Легкоатлетический пробег стартует в 10.45 на ул. Гашека от Набережной 25-летния независимости. Оттуда спортсмены побегут по трассе в сторону "Золотого Фазана", на развязке свернут к поселку Мичуринский. В этом населенном пункте пробегут по улицам Аубакирова и Лесная и оттуда - до мавзолея им. Алтынсарина.

От мавзолея добегут до на трассы и по ул. Гашека вернутся на набережную.

Автомобилистов просят учитывать временное перекрытие дорог и заранее планировать свой маршрут.

Управление спорта также приглашает всех желающих принять участие в пробеге. В соревнованиях примут участие представители регионов Костанайской области на дистанциях 1,2 км для мальчиков, девочек 12 лет и младше, для юношей и девушек 13-15 лет и 12 км для мужчин и женщин от 16 лет и старше.