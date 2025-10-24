Газотранспортировщики приводят аргументы за увеличение стоимости своих услуг. В отличие от тепловой компании, которая в качестве причин предлагает учесть, например, удорожание канцелярских товаров или услуг пожарных (в 10 раз), костанайский филиал АО «QazaqGaz Aimaq» ссылается на рост инвестиционных затрат для повышения качества обслуживания.

Как рассчитывались цифры этого роста, на общественных слушаниях не сказали. Слушания прошли в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

Итак, речь - о проекте тарифной сметы на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам компании на 2026-2030 годы. Со 2 мая 2013 года Костанайский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» остался единственным оператором на рынке газоснабжения области.

По состоянию на 1 октября 2025 года общая протяжённость газопроводов, эксплуатируемых филиалом, - 3 175,7 км, по ним углеводородное топливо светится голубыми огоньками у 208 791 абонента.

- Действующий тариф на услугу по транспортировке газа по газораспределительным системам и инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем» утверждены сроком на 2021-2025 годы, - сообщила начальник отдела экономики и тарифообразования филиала Алия АМИРОВА.

- По причине завершения вышеуказанного периода, - продолжает Амирова, - в соответствии с законодательством в сфере естественных монополий филиал направил на рассмотрение и утверждение в ведомство уполномоченного органа заявку на повышение предельного уровня тарифа и тарифную смету на услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. С 1 июля 2025 года фактический уровень тарифа на транспортировку газа за 1 000 куб. м без НДС составляет 4 825,89 тенге.

Откуда берётся эта цифра, не уточняется, но дальше главное – сам проект удорожания. Как рассчитывался, тоже не рассказали, хотя это ведь самое интересное.

- Проект предельных уровней тарифов на 2026-2030 годы представлен в следующих размерах за 1 000 куб. м без НДС: на 2026 год – 7 706,6 тенге; на 2027 год – 8 074,99 тенге; на 2028 год – 8 371,62 тенге; на 2029 год – 8 513,89 тенге; на 2030 год – 8 104,64 тенге. Увеличение проектируемого среднего тарифа к действующему составляет 69%.

Как сообщила Амирова, инвестиционная программа филиала на 2026-2030 годы «предусматривает мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых регулируемых услуг, на расширение, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставляемых регулируемых услуг».

- Строительство закольцовок газопроводов необходимо для обеспечения потребителей стабильным газоснабжением, - привела пример начальник экономического отдела, - и поддержанием давления газа на заданном уровне при аварийных и иных внештатных ситуациях. Восстановление ЭХЗ (электрохимзащита) позволит обеспечить необходимую защиту газопроводов от электрохимической коррозии, поддержать работоспособное состояние стальных подземных газопроводов, тем самым продлить срок их эксплуатации, минимизировать риски срыва бесперебойного газоснабжения потребителей, а также риски причинения ущерба связанного с утечкой газа из-за коррозии металла труб.

Скриншот из официальной презентации

Всего в структуре проекта тарифной сметы на транспортировку газа на 2026 год доля производственных затрат составляет 86%, в том числе на газ, на собственные технологические нужды и потери в газораспределительных системах - 14%, на оплату труда производственного персонала – 45%, на амортизационные отчисления, направляемые на выполнение инвестпрограммы – 10%, на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, – 2%, на прочие затраты – 15%, которые включают в себя в том числе расходы, связанные с охраной окружающей среды, труда и техники безопасности, приобретение сырья и материалов, электроэнергию для катодных станций, поверку средств измерений, аренду транспорта, коммунальные услуги, услуги связи, и другие.

После утверждения инвестиционной программы департамент КРЕМ проведет постатейный анализ затрат, которые включены в проект тарифной сметы, и 17 ноября примет решение об утверждении тарифа или об отказе в этом.

Алия Амирова добавила позже в личной беседе: «Нам инвестпрограмму уже рассмотрели и дали её меньше. Соответственно, и заявленный тариф будет уже практически снижен».

Фото автора