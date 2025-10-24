Минздрав намерен увеличить охват специальной подготовкой женщин, планирующих беременность, для снижения случаев рождения детей с врождёнными аномалиями. В Минздраве прокомментировали предложение депутатов о проведении бесплатного генетического анализа при планировании семьи, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

Депутаты фракции НПК в мажилисе предложили правительству на безвозмездной основе ввести добровольное заблаговременное генетическое обследование семейных пар, планирующих беременность, на выявление факторов риска рождения детей с генетическими аномалиями и хромосомными нарушениями. Однако в Минздраве отметили, что пока проводить такой анализ не планируют.

"Согласно нормативным правовым актам министерства, проведение генетического анализа при планировании семьи не предусмотрено, поскольку отсутствуют методы рутинного обследования женщин, планирующих беременность, на наличие риска генетических заболеваний", – говорится в ответе.

При этом министерство разработало программу "Аналар саулығы", направленную на укрепление и сохранение здоровья женщин. Проводится прегравидарная подготовка женщин, планирующих беременность, с целью выявления экстрагенитальных заболеваний, их обследования и оздоровления до наступления беременности.

Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и подготовку семейной пары к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребёнка.

"При проведении прегравидарной подготовки женщины с отягощённым генетическим анамнезом и повышенным риском рождения ребёнка с врождённой или хромосомной патологией направляются на консультацию к врачу генетику. Генетик проводит углублённое обследование для выявления нарушений развития и наследственных хромосомных аномалий у женщин для определения скрытых наследственных заболеваний у будущих родителей", – сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что исследование важно для всех пар, планирующих беременность, а особенно необходимо при наличии семейного анамнеза, предыдущих случаевневынашивания или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Минздрав намерен увеличить охват прегравидарной подготовкой женщин, планирующих беременность, для снижения случаев рождения детей с врождёнными аномалиями.