Соревнования, посвященные Дню Республики, провели 23 октября в областной универсальной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Для удобства, как это уже не раз делалось в последнее время, участники турнира были разделены на две лиги.

В первой лиге впервые в истории города и области играли в так называемые «летающие шашки», в которые играют и на республиканских турнирах.

Это те же самые шашки-64, но с отходом от изученных дебютов. Используются либо искусственный интеллект, способствующий выбору начальных ходов, либо таблицы, когда один из игроков называет цифру по горизонтали, а другой – по вертикали. Клетка пересечения в таблице и дает начальные ходы, которые могут быть очень непривычными.

Во второй же лиге использовалось уже привычное вытягивание карточек с указанием ходов.

Жалгасбек Спанов (справа) - победитель во второй лиге

Турнир длился 6 часов. Победителем во второй лиге стал Жалгасбек Спанов, для которого день турнира стал и днем рождения его отца. Тем самым победа стала своего рода подарком отцу, который, будь он жив, был бы рад за сына.

Второе место занял отставший от него на пол очка старейший участник турнира Жукен Жумагалиев. Третье - Баймулда Мурзабаев.

В первой лиге борьба длилась дольше и была более напряженной.

Слева направо: третий призер турнира Вячеслав Тупицын, победитель турнира Айдар Бигалиев, второй призер Касым Сатубалдин и судья соревнований Юрий Бондаренко

Победителем уже не в первый раз стал демонстрирующий стабильную игру и творческий рост Айдархан Бигалиев. Спокойный, умеющий концентрировать внимание. И это не случайно. Большая часть его жизни была связана с органами правопорядка. Работал участковым полицейским… Майор полиции. Затем 10 лет был сельским акимом в том же Аулиекольском районе. И совершенно не случайно то, что на недавно завершившемся в Костанае первенстве РК по шашкам-64 он сразу в трех номинациях был серебряным призером среди участников, которым более 70 лет.

Победители турнира: чемпион Айдар Бигалиев (слева) и набравший столько же очков, но уступивший в личной встрече, Касым Сатубалдин (справа)

Второе место занял Касым Сатубалдин, который, несмотря на инвалидность (следствие прохождения воинской службы на Семипалатинском полигоне), в последние годы почти постоянно показывает высокие результаты. И это не тоже не случайно. Сатубалдин упоминает, что лечение проходил в Харькове, где встречался с Исером Куперманом – звездой советских шашек. А легендарный Андрис Андрейко лишь звонил своему другу-сопернику в больницу. Такое уточнение внес, поправив свои воспоминания, сам Касым Сатубалдин.

У Сатубалдина и Бигалиева оказалось равное количество очков. Но в личной встрече победил Бигалиев. Поэтому золото оказалось у него.

За доской супруги Тупицыны: Людмила и Вячеслав

На третьем месте - растущий представитель КОС Вячеслав Тупицин, который даже в условиях сравнительно «сжатого» времени сумел показать достойную игру.

Автор - судья соревнований, мастер спорта по шашкам

Фото предоставлены ОУНБ им. Л. Н. Толстого

