Инцидент на ул. Гашека произошел 9 октября. Он попал на запись камеры видеорегистратора следовавшей позади машины. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области тогда же прокомментировали: в отношении водителя возбуждено административное производство.

Дело рассмотрели на заседании специализированного суда по административным правонарушениям Костаная. Обвиняемый - инспектор полиции Бакытжан ШЕКТЫБАЕВ. В отношении него был составлен протокол по ч. 3 ст. 596 КоАП РК ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Статья предусматривает безальтернативное наказание - лишение прав сроком на 6 месяцев.

В суде Шектыбаев пояснил, что заметил нарушителя ПДД, но по стечению обстоятельств не смог привлечь его к ответственности.

Лицо скрыто по ходатайству Бакытжана Шектыбаева

- 9 октября я заступил на маршрут патрулирования вместе со своим коллегой, - рассказал инспектор на заседании 20 октября. - Во время патрулирования на ул. Гашека я своими глазами увидел нарушение. Но дело в том, что мы ведем видеофиксацию нарушений на планшет. Памяти там хватает ровно на час. Нам навстречу проехал автомобиль, который передвигался без света. Я нажал на СГУ (сигнальная громкоговорящая установка - "НГ"), совершил разворот и поехал за нарушителем. А потом заметил, что на видеорегистраторе закончилась память и момент нарушения заснять не удалось. Нужно было ее очистить и запустить заново. Но по факту доказательная база у нас отсутствовала, и поэтому протокол составлен не был.

Как оказалось, спецсигнал, тот самый СГУ, в полицейской машине был сломан. В суд полицейский представил квитанцию, подтверждающую проведение ремонта на служебном автомобиле.

- Я доложился старшему и поехал на замену СГУ, - продолжил Шектыбаев. - Ремонт провели на станции техобслуживания по ул. Баумана. Там заменили какую-то запчасть от СГУ, после чего установка нормально заработала. Разворот я не совершал через полосу встречного движения, я совершил разворот, как положено. А так как СГУ не включилось, пришлось проигнорировать дорожную разметку.

Судья Серик АМИРОВ, выслушав обвиняемого, решил, что действия полицейского квалифицированы неправильно. И изменил статью на более мягкую.

- Судом установлено, что Шектыбаев, управляя автомобилем по ул. Гашека, где организовано двустороннее движение, при повороте налево пересек горизонтальную дорожную разметку, нарушив пункт 1.3 раздела 1 Правил применения дорожной разметки и ее характеристик, - написал в своем постановлении от 23 октября судья. - Также при просмотре видеозаписи, представленной в судебное заседание, установлено, что Шектыбаев не осуществлял движение по встречной полосе, а лишь выполнял поворот налево с пересечением горизонтальной разметки на проезжей части дороги.

Суд признал Бакытжана Шектыбаева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 601 КоАП РК ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги"). Наказание по этой статье куда менее строгое - вместо лишения прав на полгода инспектора обязали заплатить штраф в размере 3 МРП (11 796 тенге). На уплату штрафа есть 30 суток.

Постановление суда не окончательное и может быть обжаловано.

Фото автора