Депутаты предложили ужесточить наказание за создание дипфейков в Казахстане. С таким предложением выступил спикер сената Маулен Ашимбаев. Во время обсуждения закона "Об искусственном интеллекте" председатель палаты акцентировал внимание на проблеме, отметив, что с развитием технологий она станет ещё серьёзнее, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"Мы видим, сколько дипфейков в социальных сетях от каких-то людей. Какие-то образы людей и заявления, которые не соответствуют действительности, поддерживают те или иные события, чего нет в реальности. Или призывают сдавать деньги в какой-то фонд, например, чего нет. Никогда бы тот или иной гражданин так не поступил… Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Это же только начало, это только первые звоночки. Дальше по мере развития технологий с использованием искусственного интеллекта будет достаточно серьёзная проблема", – сказал Ашимбаев во время заседания в сенате.

Он предложил депутатам совместно с правоохранительными органами рассмотреть вопрос ужесточения ответственности. Спикер призвал не затягивать с принятием соответствующих решений.

"Эти же вещи делают люди. Не сами же программы с искусственным интеллектом генерируют такой контент. Это люди делают. За этими фейками стоят люди. Именно их привлекать к ответственности за мошенничество, шантаж или за незаконной сбор денег", – заявил он.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева поддержала предложение, однако отметила, что пока начать привлекать создателей дипфейков к ответственности сложно.

"На сегодня очень тяжело с экспертизой дипфейков. То есть они настолько хорошо сделаны, что те системы, которые у нас сегодня существуют для их распознавания в автоматическом режиме, тяжело выявляют. Это важный момент, поэтому большая часть ответственности в мировой практике, как правило, относится не к самому созданию фейка, а к тому противоправному действию, которое с помощью него совершено. Например, мошенничество, дезинформация, нанесение ущерба репутации и так далее. Мы точно так же рассматривали Уголовный кодекс и сейчас ужесточили статью в другом законопроекте", – добавила депутат.