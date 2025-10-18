На борту самолета, следовавшего из китайского Ханчжоу в Сеул, загорелась литиевая батарея, передают "РБК. Новости".

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун в Шанхае из-за возгорания в багажной полке, отмечает издание. Батарея воспламенилась в ручной клади пассажира. Экипаж потушил огонь.

Напомним, 12 октября похожий инцидент произошёл в аэропорту Костаная во время разгона самолёта авиакомпании Qazaq Air, выполнявшего рейс в Астану.

«Когда самолет начал набирать разгон для взлета, он резко затормозил. Я сидела прямо у этого колеса, и при резком торможении произошла искра, и оно тут же загорелось», — сообщал журналист URA.RU, который был на борту.

«Была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем процесс взлёта был прекращён. Отдельными пассажирами отмечалось кратковременное свечение в районе шасси, что будет учтено при проведении технического осмотра. Техническая команда авиакомпании направлена в аэропорт Костаная для проведения проверки и устранения неисправности», - сообщили тогда в пресс-службе авиакомпании.