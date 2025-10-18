В деле посещения кафе и ресторанов клиентские ожидания - одна из самых сильных приправ. Если они оправдываются в главном, то дальше посетителю нравится буквально все, он снисходительно прощает мелкие недочеты. А если обманулся в том, на что его зазывали, будет придирчив ко всему остальному. В семейное кафе Zam-Zam мы с подругой пришли в первую очередь сазана поесть.

У них это прямо такой остро заточенный кулинарный крючок - рыба местная, не перемороженная из-за дальности доставки. Кроме сазана, предлагают много всего и отовсюду - «Восточка и Европа» сигналит о кухне реклама. Все халяль. В интерьере, в целом вполне приятном, доминирует благословенный мусульманский зеленый цвет, нежно щебечут по радиотрансляции птички, так натурально, что вертишь головой в поисках клетки с кенарем. На стене начертано на двух языках изречение из Корана: «За каждой тягостью наступает облегчение», которое применительно к кулинарному заведению воспринимается слегка юмористически. Не в обиду хозяевам будь сказано.

Повторю, мы пришли поесть жареного сазана, но долг экспертов требовал расширить обеденный горизонт. И мы выбрали еще фирменный салат (2 490 тенге), лагман - суйру (1 890), цомян (1 190) и чайник ташкентского чая (1 790 т/л). Полкило жареной рыбы стоило 3 500 тенге.

Можно было попробовать много чего из «восточки», представлена и китайская кухня, шашлыки. Но лагман для меня - еда ностальгическая. Пять лет учебы в Алма-Ате, где если знать места, то можно было отведать настоящих дунганских, уйгурских, узбекских блюд, многих студентов подружили с именно лагманом. Потому что вкусно, сытно, согревает, кровь горячит. Мама моей однокурсницы даже учила нас тянуть его из маслянистых жгутов теста. Это целое искусство. У меня не получалось, зато ела я лагман всегда с аппетитом. В заведении на Никольском базаре разновидностей его было две: острый и очень острый. Больше ни о чем подавальщик в черной косынке не спрашивал.

В кафе Zam-Zam видов лагмана гораздо больше. Мы заказали суйру, где подливки побольше и цомян - жареный.

Но сначала был салат. Сладкий перец, кабачок, ломтики хорошо приготовленной говядины, соевый соус, кунжут. Вкусно, но какая в нем фирменная фишка была спрятана, затрудняюсь сказать.

Вслед пришла рыба. Чуть теплая. Четыре кусочка, из которых один - хвостовая часть. На вид красивая, равномерно обжаренная. При этом суховатая сверху и с почти полным отсутствием сока внутри, едва подсоленная. Я бы сказала, что вкус - ни о чем. К сазану шел картофель-фри без особенностей, тонко нарезанный репчатый лук и плошечка томатного соуса с вкраплениями зелени. Увы, он мало чем мог скрасить наше разочарование.

Подоспел лагман. В двух внушительных тарелках прибыли большие порции этой лапши. Официант подтвердил, что делают ее здесь сами. Безусловно, таким лагманом, который традиционно является первым, вторым и отчасти салатом в одной миске, можно наесться на целый день.

У меня был суйру. Кроме длинной лапши в тарелке были виртуозно по тонкости нарезанная говядина, припущенные сельдерей, кабачок и весьма невыразительный соус-подливка. Вкус всего блюда был тоже таким - неярким, при практически полном отсутствии специй. Это умудриться надо так лишить эмоций мою любимую еду. Острота, кстати, была умеренной.

Подруге повезло больше. Ее цомян состоял из коротко нарезанного лагмана, овощей, мяса, все это обжаренное и приправленное соевым соусом. С которым, признаться, по части вкуса еды повару вообще напрягаться не надо. Этот соус всегда его определяет.

Собственно, к самому лагману претензий нет, лапша неплохо сделана и достаточно мягкая, чтобы впитывать соки овощей, мяса, оттенки специй. Было бы, как говорится, что впитывать. И в этом плане удивила пустота на столе - только соль и черный перец. Обычно в кафе восточной, азиатской кухонь для клиентов держат на столе бутылочки с настоянным на перце кунжутным маслом, несколькими разновидностями того же соевого соуса, иногда пряный уксус, набор специй. Короче, все то, что в случае чего помогает довести до вкуса поданную еду. Возможно, с ними и мой пресный суйру взбодрился бы.

Лучшим блюдом этого обеда нами был признан ташкентский чай. Может, он и не ташкентский, как утверждают остряки, но очень приятный. Много цитрусовых, мята, без избытка сладости. Мы с удовольствием опустошили литровый чайник.

Что еще? Кафе чистое, в том числе и санузел. В обеденный зал не просачиваются запахи с кухни, просторное, с удобной мебелью. Чудес дизайна мы не наблюдали, кроме десятков раскрытых зонтиков под потолком. В целом место вполне подходящее для посиделок. Но из того, что мы съели, ничего не заставило сказать «ах» или хотя бы «до чего же вкусно».

За свой обед мы заплатили 12 050 тенге. За обслуживание процент здесь не берут.

Из инфраструктуры для инвалидов есть только очень короткий пандус на входе, но дальше коляска должна въехать в дверь с приличным порогом, поручни в туалете отсутствуют.

Фото автора