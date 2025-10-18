Одним повышением базовой ставки победить инфляцию не удастся, передает Ulysmedia.kz.ъ

Фото Ulysmedia.kz

Экономист Максим Барышев подчеркнул, что для стабилизации инфляции потребуется комплексная работа трёх министерств: финансов, торговли и национальной экономики, пишет Digital Business. Их задача - увеличить конкуренцию и предложение различных товаров для населения. Именно при росте конкуренции снижается инфляция. А текущее повышение базовой ставки до 18%, по его мнению, ударит по некоторым видам бизнеса. ‎

- ‎Больше всего пострадает бизнес, который берет кредиты по стандартным банковским условиям без поддержки фонда ДАМУ. Это в первую очередь торговые компании, производители и логистика. Компании с крупным капиталом и экспортеры выживут, но будут вынуждены приостановить инвестиции. Возникнет неравенство в доступе к капиталу, и все будут стремиться получить дешевые кредиты через программы поддержки, - отметил он. ‎

Барышев порекомендовал казахстанцам уже сейчас готовиться к повышению базовой ставки до 20%. Слелующее заседание Нацбанка по этому вопросу запланировано на 28 ноября.

Напомним, ‎10 октября Нацбанк объявил о повышении базовой ставки до 18%.