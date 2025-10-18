Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - о пешеходном переходе с ул. Тауелсиздик на ул. Шаяхметова.

Угол ул. Тауелсиздик и Шаяхметова. По словам читателя, водители не видят пешеходов из-за кустов

- Если ехать со стороны вокзала, пешеходы на данном участке из-за кустов совсем не видны, и получается, что выскакивают неожиданно, - жалуется читатель.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение читательницы о том, что она, управляя автомобилем, не разобралась в новой дорожной разметке по ул. Назарбаева:

- Очень интересно, для кого предназначена эта новая разметка на пр. Назарбаева, рядом с церковью, и как по ней правильно ездить? - писала она. - Все ехали, как обычно: у нас ведь всего две полосы - правая и левая. Но по новой разметке, двигаясь по левой полосе, я автоматически оказываюсь на крайней левой. Я продолжила движение прямо, а водитель справа поехал, «как нарисовано» - криво, и задел меня. Вызвали полицию, но разобраться так и не смогли. Сказали, что это только через суд можно выяснять, писать кучу заявлений, тратить время и нервы. Так как повреждения были незначительные, решили вопрос мирно. Но ведь проблема-то осталась! Скажите, как вы там ездите? Вопрос к дорожным службам и акимату: кто согласовал эту разметку и проверял ее безопасность? Вопрос к полиции: есть ли официальное объяснение, как двигаться по этому участку?

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили следующее:

- Согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан (далее - ПДД РК) водитель обязан руководствоваться дорожными знаками, дорожной разметкой и сигналами регулировщиков, а также принимать меры к обеспечению безопасности дорожного движения. На указанном участке проезжей части дороги установлены дорожные знаки 5.8.1 «Направления движения по полосам». Соответственно, водителю, находящемуся в крайней левой полосе, необходимо заблаговременно занять полосу для движения прямо. И руководствоваться главой 8 пунктом 51 ПДД РК: «При перестроении водитель уступает дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель уступает дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Не допускается перестроение, в результате которого между движущимися транспортными средствами создается опасная дистанция». За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 601 КоАП РК - штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

