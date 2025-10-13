В чемпионате города по классическим шахматам приняли участие 170 спортсменов, выступавших в шести возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Турнир проходил с 4 по 12 октября.

Призёры в старших возрастных категориях / Фото предоставлено Областной федерацией шахмат

Призовые места определились следующим образом (первая цифра – верхний предел возраста, «д» - призёры у девочек, «м» - у мальчиков):

8д - Амалия Коваль, 8м - Санжар Сакенов, 10д - Камила Асатова, 10м - Зияд Садыгов, 12д - София Мошенская, 12м - Абзал Молдахмет, 14д - Аружан Иргазинова, 14м - Адиль Курмангазы, 16д - Малика Сатубалдина, 16м - Владислав Большаков, 18м - Лев Белый.

Абзал Молдахмет - победитель в категории до 12 лет / Фото предоставлено областной федерацией шахмат

В этот же день тренеры и руководство областной федерации шахмат избрали нового исполнительного директора и главного тренера Костанайской области. По итогам внепланового обсуждения руководителем федерации стал Аскар Камзаевич Мусаинов, главным тренером – Сауле Бибетовна Алдамжарова. Прежний руководитель Даулет Ербулатович Жаканов (совмещавший также должность главного тренера) освобождён по состоянию здоровья.