Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района Алматинской области 20 сентября, официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Фото tengrinews.kz

Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг, отметив уникальность казахстанского рекорда:

"Это особенный случай. В других странах обычно собирают животных от разных владельцев — у одного человека, например, четыре верблюда, у другого два. А здесь весь караван принадлежит одному хозяину — это делает рекорд по-настоящему уникальным. Казахстан произвёл на меня огромное впечатление, и теперь я хочу вернуться сюда не только по работе, но и как турист".

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что признание мирового рекорда — важное событие не только для региона, но и для всей страны.

"Подтверждение рекорда — это признание нашего культурного наследия и национального духа. Караван из тысячи верблюдов объединил людей и стал символом уважения к традициям казахского народа", - отметил он.

Директор ТОО "Даулет-Бекет" Сыдык Даулетов, инициатор и владелец каравана, рассказал, что подготовка к проекту заняла около полугода:

"Верблюды привыкли к свободе, собрать их вместе было непросто. Но мы доказали, что даже невозможное реально, если есть цель и вера. В будущем планируем провести фестиваль шубата — людям не хватает таких событий, где оживают наши традиции".