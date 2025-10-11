В столице республики на «Астана Арене» прошел матч в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года в группе «J» с участием национальных сборных Казахстана и Лихтенштейна.

Галымжан Кенжебек и Бактиер Зайнутдинов поздравляют друг друга со вторым забитым голом / Фото sportskz

Это был шестой матч квалификации для обеих сборных. До него сборная Казахстана одержала лишь одну победу в этом отборочном цикле, как раз над командой Лихтенштейн, забив в ворота соперника в гостевом поединке два безответных мяча. Перед этим матчем в нашей национальной сборной Талгат Байсуфинов сменил на посту главного тренера Али Алиева, уже в третий раз заняв этот пост.

В стартовый состав на матч со сборной Лихтенштейна попал и игрок «Тобола» Ислам Чесноков, которому компанию в линии атаки составили Галымжан Кенжебек («Елимай») и Максим Самородов («Ахмат», Россия). Также с первых минут на поле вышли вратарь Мухаммеджан Сейсен («Астана»), защитники Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Алибек Касым («Актобе») и Багдат Каиров («Актобе») и полузащитники Исламбек Куат («Женис»), Рамазан Оразов («Елимай») и Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия).

Уже на первой минуте защитник швейцарского клуба «Дюдинген» Йенс Хофер был вынужден нарушить правила на Чеснокове, за что ему арбитр из Польши Павел Рачковски показал первую в матче желтую карточку. Но розыгрыш стандарта казахстанскими футболистами не принес обострения. На 5-й минуте Чесноков заработал угловой удар на своем фланге, но при розыгрыше этого стандарта Алип нарушил правила в штрафной площади.

Ислам Чесноков и Галымжан Кенжебек / Фото kazfootball.kz

Первый удар по воротам гостей состоялся на 11-й минуте, и сделал это тот же Чесноков, после передачи Кенжебека пробивший с боковой линии вратарской площадки в ближний угол ворот, но мяч пролетел выше створа. Через пять минут Зайнутдинов пробил справа низом метров с 30-ти, но вратарь «Вадуца» Беньямин Бюхель в падении поймал мяч в левом от себя углу ворот. На 20-й минуте Самородов передачей от центральной линии вывел Чеснокова на ударную позицию, но Бюхель в падении поймал мяч после удара с ходу игрока «Тобола» с подступов к штрафной площади в дальний правый угол ворот.

Сборная Лихтенштейна, пропустившая в пяти матчах в группе 19 мячей и при этом ни разу не забившая, продержалась в шестом поединке 25 минут. На 26-й минуте Куат подхватил мяч на половине поля соперника после столкновения Зайнутдинова с полузащитником клуба «Бальцерс» Кенни Киндле, отдал его налево Кенжебеку, а тот, сместившись вправо, пробил с трех метров от дуги штрафной площади точно в правый верхний угол ворот - 1:0.

Не прошло и трех минут, как Вороговский от центральной линии сделал передачу вдоль левой боковой линии на ход Кенжебеку. Автор первого гола убежал от Хофера и от боковой линии вратарской площадки сделал передачу низом в центр мимо вышедшего навстречу вратаря, откуда Зайнутдинов в падении перевел мяч в сетку ворот гостей - 2:0.

Пропустив второй гол, гости стали действовать смелей впереди, и на 33-й минуте Зимон Люхингер полузащитник «Вадуца» пробил по воротам от левого угла штрафной площади, но Сейсен легко поймал мяч. А на 42-й минуте сборная Лихтенштейна едва не вернула интригу в матч. После подачи со штрафного удара с левого края полузащитник швейцарского «Ювентуса» из Цюриха Макс Геппель от правой штанги сделал передачу в центр Хоферу, который пробил с подступов к вратарской площадки, но мяч буквально с линии ворот выбил Касым.

В самом начале второго тайма Каиров опасно пробил низом с линии штрафной площади в дальний левый угол ворот, но мяч, задев ногу игрока сборной Лихтенштейна пролетел мимо створа. В продолжавшей атаковать сборной Казахстана до истечения часа игры отметилась ударами по воротам Самородов, Вороговский, Кенжебек и Чесноков, но вратарь гостей справился с двумя из них, а в двух других случаях мяч пролетел мимо створа. А на 59-й минуте Кенжебек после передачи Ворговского переиграл при входе слева в штрафную площадь игрока «Бальцерса» Северина Шлегеля и пробил по дуге в дальний верхний угол ворот - 3:0.

С мячом Максим Самородов / Фото kazfootball.kz

На 62-й минуте авторов голов Зайнутдинова и Кенжебека заменили на поле соответственно Динмухамед Караман («Женис») и Иван Свиридов («Елимай»). Свиридов тут же, войдя слева в штрафную площадь, пробил в дальний угол, но вратарь гостей задел мяч кончиками пальцев и перевел его на угловой. Вскоре Свиридов же с подступов к вратарской площадке пробил по мячу пяткой после передачи справа Чеснокова, но мяч пролетел рядом с левой штангой. Затем Чесноков заработал опасный штрафной удар вблизи штрафной площади, но Самородов пробил со стандарта в «стенку».

На 75-й минуте произошла еще двойная замена в составе сборной Казахстана, и вместо Вороговского и Оразова на поле вышли соответственно защитник «Тобола» Наурызбек Жагоров и Георгий Жуков («Актобе»). А на 81-й минуте казахстанские футболисты забили гол после розыгрыша углового удара. Самородов подал от правого углового флажка, мяч от защитников отскочил в центр штрафной площади к Касыму, который в падении пробил низом в левый угол ворот - 4:0.

На 82-й минуте капитана нашей сборной Алипа заменил Адильбек Жумаханов («Елимай»). А еще через пять минут Свиридов упустил свой третий шанс забить гол, когда, войдя слева в штрафную площадь и обыграв двух игроков сборной Лихтенштейна, пробил низом рядом с левой штангой.

Счет больше не изменился, и сборная Казахстана одержала «сухую» победу. А свой следующий матч она проведет в гостях 13 октября против лидера группы команды Северной Македонии, сыгравшей в этом туре вничью в гостях со сборной Бельгии (0:0).