Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае?

12 октября 2025, 11:16 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе компания запланировала работы в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:

КТП –85 (работы на ТП)

с 13 по 17 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

 Частный сектор:

  • ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 
  • ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31, 
  • ул. Краснопартизанская, 54-71, 
  • ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27, 
  • ул. 8 Марта, 64-90, 
  • ул. Дачная, 1-38 

ВЛ – 10 кВ ТП -200 – ТП- 201 (работы на ВЛ)

13 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • Завод МБИ,
  • КФ АО Нацэкс,
  • АЗС «KST Trade № 8», 
  • ТОО «Сыл», 
  • ИП Фомичев,

ТП – 046/1 (работы на ТП)

13 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Ак Желкен», 
  • ТОО «Низкоцен», 
  • общежитие по пр. Кобланды батыра, 52, 
  • магазин «Магнолия», 
  • «Алмаз», 
  • парикмахерская «Каскад».

Спальный сектор:

  • пр. Кобланды Батыра, 50, 58, 60, 60а, 62, 62а, 
  • ул. Каирбекова, 407, 409. 

ТП – Котельная (работы на ТП)

13 октября 2025 года с 10:00 до 19:00

  • Котельная по ул. Узкоколейная, 
  • ИП Бримжанов, 
  • ИП Тойжанова.

Спальный сектор:

  • ул. Узкоколейная, 2/1,2/2,2/3,4/1,4/3,

Частный сектор:

  • ул. Поповича, 2-20,2/1,2/2,1/1-1/5,8/11, 
  • ул. Титова, 1-20,1/1,15/1. 

ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ВЛ)

14 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Ремпуть 2015», 
  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Алпамыс-групп, 
  • ИП Тетра, 
  • магазин «Агромаркет», 
  • «Фурор-авто», 
  • ИП Саламатов, 
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ГЭК-25, 
  • ТОО «Байтерек Групп», 
  • ИП Чемпалова, 
  • ТОО «Нур-сат», 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ИП Болагак.

КТП – ПромводСервис (работы на ТП)

14 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Промводсервис» по Карбышева, 20/2.

КТП – ИП Фтоян (работы на ТП)

15 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Фтоян М, промзона Северная, 5.

КТП –Интерполе (работы на ТП)

16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Интерполе» по пр. Абая, 1 р. 

КТП –ТрансСервис (работы на ТП)

16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «ТрансСервис KSTпоул. Киевская, 28 а. 