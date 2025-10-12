План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе компания запланировала работы в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:

КТП –85 (работы на ТП)

с 13 по 17 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14,

ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31,

ул. Краснопартизанская, 54-71,

ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27,

ул. 8 Марта, 64-90,

ул. Дачная, 1-38

ВЛ – 10 кВ ТП -200 – ТП- 201 (работы на ВЛ)

13 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

Завод МБИ,

КФ АО Нацэкс,

АЗС «KST Trade № 8»,

ТОО «Сыл»,

ИП Фомичев,

ТП – 046/1 (работы на ТП)

13 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Детский сад «Ак Желкен»,

ТОО «Низкоцен»,

общежитие по пр. Кобланды батыра, 52,

магазин «Магнолия»,

«Алмаз»,

парикмахерская «Каскад».

Спальный сектор:

пр. Кобланды Батыра, 50, 58, 60, 60а, 62, 62а,

ул. Каирбекова, 407, 409.

ТП – Котельная (работы на ТП)

13 октября 2025 года с 10:00 до 19:00

Котельная по ул. Узкоколейная,

ИП Бримжанов,

ИП Тойжанова.

Спальный сектор:

ул. Узкоколейная, 2/1,2/2,2/3,4/1,4/3,

Частный сектор:

ул. Поповича, 2-20,2/1,2/2,1/1-1/5,8/11,

ул. Титова, 1-20,1/1,15/1.

ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ВЛ)

14 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Ремпуть 2015»,

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Алпамыс-групп,

ИП Тетра,

магазин «Агромаркет»,

«Фурор-авто»,

ИП Саламатов,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО «Алекс»,

ГЭК-25,

ТОО «Байтерек Групп»,

ИП Чемпалова,

ТОО «Нур-сат»,

ИП Нурмухамбетов,

ИП Болагак.

КТП – ПромводСервис (работы на ТП)

14 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

ТОО «Промводсервис» по Карбышева, 20/2.

КТП – ИП Фтоян (работы на ТП)

15 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

ИП Фтоян М, промзона Северная, 5.

КТП –Интерполе (работы на ТП)

16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

ТОО «Интерполе» по пр. Абая, 1 р.

КТП –ТрансСервис (работы на ТП)

16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00