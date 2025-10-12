Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». на следующей неделе компания запланировала работы в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов:
КТП –85 (работы на ТП)
с 13 по 17 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14,
- ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31,
- ул. Краснопартизанская, 54-71,
- ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27,
- ул. 8 Марта, 64-90,
- ул. Дачная, 1-38
ВЛ – 10 кВ ТП -200 – ТП- 201 (работы на ВЛ)
13 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- Завод МБИ,
- КФ АО Нацэкс,
- АЗС «KST Trade № 8»,
- ТОО «Сыл»,
- ИП Фомичев,
ТП – 046/1 (работы на ТП)
13 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Ак Желкен»,
- ТОО «Низкоцен»,
- общежитие по пр. Кобланды батыра, 52,
- магазин «Магнолия»,
- «Алмаз»,
- парикмахерская «Каскад».
Спальный сектор:
- пр. Кобланды Батыра, 50, 58, 60, 60а, 62, 62а,
- ул. Каирбекова, 407, 409.
ТП – Котельная (работы на ТП)
13 октября 2025 года с 10:00 до 19:00
- Котельная по ул. Узкоколейная,
- ИП Бримжанов,
- ИП Тойжанова.
Спальный сектор:
- ул. Узкоколейная, 2/1,2/2,2/3,4/1,4/3,
Частный сектор:
- ул. Поповича, 2-20,2/1,2/2,1/1-1/5,8/11,
- ул. Титова, 1-20,1/1,15/1.
ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ВЛ)
14 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Ремпуть 2015»,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Алпамыс-групп,
- ИП Тетра,
- магазин «Агромаркет»,
- «Фурор-авто»,
- ИП Саламатов,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО «Алекс»,
- ГЭК-25,
- ТОО «Байтерек Групп»,
- ИП Чемпалова,
- ТОО «Нур-сат»,
- ИП Нурмухамбетов,
- ИП Болагак.
КТП – ПромводСервис (работы на ТП)
14 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «Промводсервис» по Карбышева, 20/2.
КТП – ИП Фтоян (работы на ТП)
15 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ИП Фтоян М, промзона Северная, 5.
КТП –Интерполе (работы на ТП)
16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «Интерполе» по пр. Абая, 1 р.
КТП –ТрансСервис (работы на ТП)
16 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «ТрансСервис KSTпоул. Киевская, 28 а.
