Пассажирский самолет авиакомпании QazaqAir, выполнявший в субботу регулярный рейс Костанай - Астана, был вынужден вернуться в аэропорт Костаная из-за технической неисправности, передаёт Tengri Travel.

"Была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем процесс взлёта был прекращён. Отдельными пассажирами отмечалось кратковременное свечение в районе шасси, что будет учтено при проведении технического осмотра. Техническая команда авиакомпании направлена в аэропорт Костаная для проведения проверки и устранения неисправности", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам были предложены все необходимые меры поддержки - размещение в гостинице, полный возврат стоимости билетов по месту приобретения или их обмен на другие рейсы.

"Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом авиакомпании, и все действия выполняются в строгом соответствии с международными стандартами безопасности полётов", - отметили в QazaqAir.