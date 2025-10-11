Светильник загорелся в аэропорту Костаная. Причина - короткое замыкание
Георгий ГОВОРОВ
Эту информацию "НГ" подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. Возгорание произошло сегодня, 11 октября, около трёх часов ночи на первом этаже здания Международного аэропорта Костаная. В результате, как сообщают спасатели, "произошло короткое замыкание и локальное возгорание плафона на площади 0,2 кв. м".
- Сообщений на линии 101 и 112 не поступало, - рассказали "НГ" в ДЧС. - Сотрудники аэропорта оперативно ликвидировали возгорание своими силами. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подразделения противопожарной службы на место не вызывались.
В аэропорт сотрудники УЧС всё же приехали, но не тушить огонь, а чтобы выяснить все обстоятельства и причины возгорания.
Сегодня же инцидент прокомментировал заместитель председателя правления Международного аэропорта Костаная Руслан ИСКАКОВ:
- В зале ожидания аэропорта в результате скачка напряжения произошёл сбой драйвера электронного устройства светодиодного светильника. В результате произошло возгорание прибора. Благодаря оперативным действиям сотрудников возгорание ликвидировали. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Принято решение о замене всех светильников в зале ожидания, чтобы избежать повторных инцидентов.
