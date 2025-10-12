Впервые с момента их обнаружения (2007 г.) у тургайских геоглифов, похоже, нашлись «авторы». Сам их первооткрыватель Дмитрий ДЕЙ приводит убедительные, по его мнению, доказательства того, что загадочные степные знаки, заметные лишь с дрона или на спутниковых снимках, обнаруживают вполне себе известных исторически зафиксированных строителей - маханджарцев.

Эти представители одной из неолитических культур Евразии могли воздвигнуть знаки для определения даты миграции объекта своей охоты - сайгаков. Свои предположения Дей намерен доказать, базируясь на последних данных серии раскопок этого года.

Дмитрий Дей: «Мы нашли маханджарскую керамику прямо на геоглифе»

Доказательства искали на свалке

По сути, почти все содержимое обнаруживаемого археологами инвентаря стоянок, кроме захоронений, - древние свалки ТБО. Вещи, которые выкидывали за ненадобностью, ну или иногда теряли или спешно бросали. Именно такой, но очень важный «мусор» и обнаружился во время серии сезона раскопок.

- Сейчас мы работаем в партнерстве с государством, - сообщил «НГ» исследователь. - Иными способами финансировать нормальные экспедиции с оборудованием невозможно, зарубежных грантов сейчас нет. Нас в «Центре исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» курирует управление культуры Костанайской области. Серия экспедиций в Тургай завершена, и теперь мы обрабатываем массив данных, сдаем отчеты, а все артефакты и их описания, конечно, передадим в историко-краеведческий музей. Материалы будут доступны любому ученому, который пожелает с ними работать.

Каменные орудия труда (пластины) были обнаружены на стоянке в 1,5 км от геоглифа, на берегу озера

Задача Дмитрия Дея и его коллег, которую они не оставляют с момента обнаружения огромных степных линий, фигур и колец, - найти останки древних людей, которые могли построить эти геоглифы, и каких-то их артефактов - орудий, керамики. Ведь если есть стоянка, всегда бывают и следы жизнедеятельности.

- Таким образом, они бы помогли определить датировку и соотнесенность геоглифов с какими-то известными древними культурами, - говорит Дей.

Река, которая несколько лет водила за нос

Геоглиф «Уштогайский квадрат» расположен на так называемой столовой горе, то есть возвышенности с плоской и ровной усеченной вершиной; геологи называют эти места Сарыадыр. Совсем рядом с ним нет источников воды, так что археологи сделали вывод: люди прямо там не обитали.

И вот исследователи несколько лет буквально обшаривали всю округу, но обнаружить или выкопать ничего не сумели. Как же так?

- Дело в том, - поясняет Дей, - что мы искали у ближайшей реки Сарыозен, но ее русло оказалось современным. И вот мы нашли старицу - сейчас это лента луж и озерец - и эти места оказались буквально усыпаны артефактами, среди которых есть принадлежащие эпохе бронзы, есть энеолит, но больше всего там именно неолитических изделий.

Эти горшки ни с чем не спутаешь

- Нынешним летом мы исследовали геоглиф «Линия Сандыктау» в окрестностях «Уштогайского квадрата». И вот здесь, на расстоянии 180 м от насыпей, мы, наконец, нашли неолитическую стоянку у родника!

Исследователи переместились южнее, к новому геоглифу «Акколь». Это № 111 из обнаруженных на территории области и № 129, если считать все соседние. Знак получил название в честь соседнего озера. Дальше последовали новые находки.

- Прямо на третьей насыпи геоглифа «Кызылобинская линия» нас ждал еще один сюрприз: мы обнаружили три фрагмента керамики, явно принадлежащих Маханджарской культуре. Эти поселенцы неолита, новокаменного века, жили в месте Тургайского прогиба примерно 9-7 тысяч лет назад, или в 7-5 тысячелетиях до н. э.

Три фрагмента керамики, найденные на одной из насыпей Кызылобинской линии

Их керамику, говорит Дей, с иной не спутаешь: древние гончары добавляли в глину шерсть, чтобы при формовке и сушке заготовок тонкостенные сосуды не распадались и не сминались. При обжиге шерсть, естественно, выгорала, но следы этого армирования сохранялись, видны они и сейчас. Больше никто на евразийском пространстве так не делал, только эти доисторические хлопцы. Маркер надежный.

- Второе: у водного источника в полутора километрах от Кызылобы мы обнаружили несколько стоянок, и это тоже маханджарцы со своей керамикой! И здесь же неолитические жители оставили каменный инвентарь. Подчеркну: инвентарь неолита и следовавшего за ним энеолита различается. Наши пластины характерны как раз для неолита, а наш степной неолит - маханджарцы!

О чем спор?

Маханджарская культура открыта еще в конце 1970-х Виктором Николаевичем Логвиным (в 1970-1990 гг. работал на кафедре истории Кустанайского педагогического института / КРУ им. Байтурсынулы, а ныне доктор исторических наук и профессор, доцент кафедры всеобщей истории Сургутского университета).

Сразу после того, как Дей в 2007 году обнаружил геоглифы, археологи заявили: им эти структуры неизвестны. Предлагались версии: мол, это курганы, то есть захоронения, а возводили их, вероятно, сарматы. Время и исследования показали, что это были неверные предположения: погребений в насыпях не обнаружили, за исключением, правда, кольцевых конструкций, которые относятся к финальной стадии сооружения тургайских геоглифов.

Доводы оппонентов Дея, которые считают геоглифы продуктом раннего железного века, по словам исследователя, несостоятельны. Впрочем, говорит сам первооткрыватель, во-первых, геоглифы, не были возведены строго в определенный короткий период, но появлялись в течение длительного времени. Это все равно, как если бы археологи далекого будущего вознамерились датировать наши «дома с колоннами», которые строили от Микен (и даже раньше) до нашей эпохи включительно.

- Во-вторых, следует еще закрепить гипотезу анализом... - продолжает Дей. - У нас есть мощные аргументы убедить бюджет выделить деньги на проведение ОСЛ-анализа, оптически стимулированной люминесценции.

Дмитрий поясняет, что это один из методов, который используется для датирования геологических и археологических образцов, и он потребует затрат, сравнимых с несколькими миллионами тенге.

- Причем мы планируем взять материал с одного из ранних геоглифов. Специалисты из лаборатории КРУ, которые проводили свою датировку, брали образцы именно с поздних объектов (мы же говорим, что у геоглифов нет единого времени появления), получив свои 2 800 лет, но это не репрезентативный показатель.

Есть у меня один могильничек…

- Есть еще и мысль провести раскопки захоронения, которое, по нашим данным, должно быть на одном из курганов в Аулиекольском районе, - говорит Дмитрий Дей. - Очень интересно будет посмотреть на инвентарь, сопровождающий могильник, будет ли он маханджарским. В Казахстане этим, кроме костанайских специалистов, заниматься некому. Вероятно, отечественные исследователи считают, что если у феномена есть свои энтузиасты, то и нечего туда соваться. А для иностранцев это просто белое пятно. При этом для полномасштабных исследований геоглифов Тургайского прогиба требуется привлечение высококвалифицированных специалистов и современных технологий.

Маханджарцы, утверждает исследователь геоглифов, могли внести своей деятельностью большой вклад в мировую культуру, познакомив человечество с концепцией Бога-Неба: именно на это указывают их предполагаемые геоглифы, которые, вероятно, являлись пригоризонтными обсерваториями и календарями, помогавшими охотиться на степных антилоп в периоды их сезонной миграции.

- Я готовлю материал для своей книги, у которой есть лишь рабочее название - «Тургайский феномен», - поделился планами исследователь. - Именно там я подробнее расскажу о культурном вкладе маханджарцев, если, конечно, результаты исследования степных насыпей подтвердят наше предположение об их неолитической датировке.

Артефакты прошлого - это не просто старинные вещи, забытые в пыли времени. Они - как ключи к пониманию нашей истории, культуры и даже идентичности. Уникальные предметы позволяют заглянуть в эпохи, о которых мы знаем лишь из книг или мифов. А иногда не знаем почти ничего, но сможем узнать, если есть хоть кто-нибудь, кто превращает эти «желания знать» сначала в гипотезы, потом в теории а потом - в строки монографий и учебников.

Фото автора