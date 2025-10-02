Прогнозы по результативности агросезона, погоде, и вообще, ситуации в АПК часто оказываются сложными, хрупкими, да еще и неблагодарными, потому что могут не сбыться, а ведь люди надеялись. Существуют, конечно, математические модели и методы анализа, но они не в силах учесть все переменные и случайности: своенравный и капризный климат, многофакторность урожайности плюс нашу с вами ограниченность в ресурсах и в знаниях. Так что читайте внимательно, но осторожно.

Много снега - мало хлеба. Если в сентябре

Глава крестьянского хозяйства «Агроколос» Вадим АРХАНГЕЛЬСКИЙ был по срочным делам в Костанае, когда вечером 29 сентября погожий финал первой трети осени внезапно превратился в эпизод сказки «Двенадцать месяцев»: сентябрь на день уступил место сразу ноябрю. Рано утром 30-го под Владимировкой, где Вадим сеется, он увидел вот это:

Еще вчера этот лен стоял по пояс / Фото Вадима АРХАНГЕЛЬСКОГО

- Лен стоял по пояс, но его положило. Именно здесь у меня выпало до 20 см снега, и кое-где поля просто белые. Эта культура сама по себе сложная, когда дело касается обмолота или если речь о повышенной влажности. Мы пока даже не представляем, как будут выглядеть поля, когда снег растает. Это притом, что мы успели убрать всего 20 га из 440 га льна в хозяйстве, вот только семена заложили - и нá тебе. Рассчитывали на 15 ц/га, теперь хорошо, если соберем 10.

Знающие люди говорят: лен может еще «привстать». Но насколько? Вадиму и его соседям предстоит все время всматриваться в небо. Понятно, что жары уже никто не ждет, и дополнительные затраты неизбежно возникнут на подработке, при сушке. Своей сушилки у КХ нет, так что придется становиться в очередь, да и дадут ли им такую возможность в то время, когда все подобные мощности загружены под завязку?

- Одно хорошо, - вздыхает глава «Агроколоса», - что я свои 1 500 га пшеницы убрал. А вот мои соседи, которые еще не брались за зерно, в основном мелкие крестьяне, они просто в панике. Кто-то прямо говорит: «Все, капец. Как его убирать, где его сушить?»

Синоптики снежных ночей

Снегопад, связанный с прохождением активного холодного фронта и мощного арктического вторжения воздушных масс, затронул в основном север и запад области. Начальник отдела прогнозов филиала «Казгидромета» Антонина ШИБАРШИНА рисует детальную картину:

А это Карабалыкский район / Фото Кирилла ПАВЛОВА

- Это Костанайский, Карабалыкский районы, Рудный, район Майлина, Денисовский, Житикаринский, Сарыкольский районы - здесь наблюдались осадки в виде снега от умеренных до сильных. Больше всего с 8 утра 29-го до 8 часов 30 сентября выпало: в Костанае 10 мм, в Рудном и Айете - по 17 и 15 мм - в Житикаре. Затронуло и другие районы.

Казахстанский агроэксперт и аналитик, публицист Кирилл ПАВЛОВ рассказывает, что получил данные, в том числе фото и видео по Сарыкольскому, Узункольскому, Федоровскому, Мендыкаринскому, Карабалыкскому, Костанайскому и Алтынсаринскому районам, то есть почти по всему северу области.

Кирилл Павлов: «А я ведь предупреждал о ранней зиме» / Фото из личного архива

- Лучше всего из попавших под снег районов дела обстоят в Алтынсаринском, - считает Кирилл, - здесь многие пшеничные поля выживут, стебли не переломало, а в некоторых местах снега и не видели.

Это подтверждает и аграрий Александр БОРОДИН, который ведет дела у Зуевки. По его словам, буран вообще не коснулся его посевов.

Александр Бородин: «Снегопад прошел стороной» / Фото из Facebook

- А ведь я еще в июле предупреждал и писал, - продолжает эксперт Павлов, - что зима будет очень ранней, хотя и малоснежной - можете меня проверить. Зарубежные климатологи приводили регулярные отчеты океанических служб, которые фиксировали понижение температуры над уровнем Тихого океана, ссылались на доказанные закономерности, фиксировали движение теплых фронтов со стороны Афганистана… В общем, этого и следовало ожидать. Только даже те из крестьян, кто меня услышал, признались, что физически не успеют с завершением осенней кампании к началу октября.

Число падения

Так именуют показатель активности фермента альфа-амилазы в зерне и муке, который используется для определения пригодности пшеницы к применению в хлебопекарной промышленности. Чем выше значение числа падения, тем меньше разрушен крахмал и лучше хлебопекарные свойства. Именно этот показатель характеризует скорость разжижения крахмала в суспензии муки под действием фермента.

- Первое же снижение качества пшеницы, попавшей под снег, будем наблюдать именно в числе падения, - предрекает Кирилл Павлов, - маячит также уменьшение клейковины и рост сорности в придачу. По льну - все, фиксируем убытки. В таких случаях говорят одно слово: «Плуг!» То есть нужно перепахивать. Я разговаривал с коллегой, это многоопытный аграрий, и ему под 60. Он говорит: судя по опыту прошлых лет, те, у кого «выглядывало» до 20 ц/га, соберут с попавших под снег полей 7-8 центнеров в лучшем случае.

Но какого объема убытков ожидать, принимая во внимание статистику по уже убранным до снега полям? Павлов склоняется к тому, что официальные сводки необъективны.

- По моим косвенным данным, элеваторы области заполнены на 35-40%, как говорят мои знакомые из тех, кто там работает. Поэтому я не верю в 75% - именно столько, по оценке главы Минсельхоза, на сегодня убрали в среднем по стране. Я даже сомневаюсь в цифре по Костанайской области, хотя это мое личное мнение. Спутниковые снимки-то есть, но их надо через анализ прогнать.

При этом по информации, озвученной Палатой предпринимателей Костанайской области, на текущий момент зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 2 млн 768 тысяч га, что составляет 67,8% от общей посевной, намолочено 3 млн 963 тысячи тонн зерна, средняя урожайность которой держится на уровне 14,5 ц/га.

«В сложившихся реалиях…»

Подобные минувшему погодные удары в последние годы накладываются на неблагоприятную рыночную конъюнктуру: цены на ключевые сельхозкультуры продолжают демонстрировать тенденцию к снижению.

Поля района Беимбета Майлина / Фото Ассоциации сельхозтоваропроизводителей КО

А конъюнктура, если конкретнее, такова:

- Ячмень: цена снизилась с 107 до 75 тыс. тенге за тонну (падение на 30%).

- Мягкая пшеница: стоимость упала с 115 до 85 тыс. тенге (падение на 26%). Пшеница 4-го класса реализуется всего по 70 тыс. тенге без НДС.

- Лен: цена снизилась с 300 тыс. тенге в 2022 году до 250 тыс. тенге в нынешнем.

Это все на фоне примерно 7-процентного годового падения курса национальной валюты.

В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей региона уже успели заявить: «Расширение производства имеет смысл лишь тогда, когда каждый дополнительный объем обеспечивает прирост выручки. При отсутствии такой зависимости разрушается мотивация к росту производительности и инвестированию».

А как же выполнение фермерами встречных обязательств, введенных приказом Министерства сельского хозяйства РК от 20 декабря 2024 года? Напомню, с января 2025 года новые правила субсидирования обязывают сельхозтоваропроизводителей ежегодно поддерживать или увеличивать объемы производства продукции для сохранения государственной поддержки. При невыполнении этого требования в течение двух лет подряд доступ к системе субсидирования полностью закрывается! Таким образом, климатические и экономические казусы ставят под прямую угрозу способность аграриев сохранить свою господдержку. Памятуем также о том, что на сегодня долг по субсидиям перед аграриями Костанайской области составляет более 75 млрд тенге, невыплаченных за три года.

«В совокупности эти обстоятельства продолжают значительно снижать рентабельность отрасли, - отметили в Ассоциации в распространенном релизе. - В сложившихся экономических реалиях наблюдается обесценивание труда аграриев, которое напрямую связано с формированием рынка при традиционном отсутствии объявленных закупочных цен от Продкорпорации».