Какова реальная стоимость килограмма мяса, за счёт чего она формируется и есть ли шанс снизить ценники на говядину? Ответы на эти и другие вопросы выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Сегодня казахстанцы видят говядину на полках по 5-6 тысяч тенге за килограмм. Откуда берётся такая цена и насколько она (не)справедлива?

Себестоимость говядины

Как формируется цена от фермы до магазина, нам объяснил директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Баглан Аймурзаев. Начнём с себестоимости:

"Себестоимость говядины на сегодняшний день - в пределах 2-3 тысяч тенге за килограмм. Это затраты фермера на "производство" одного килограмма мяса", – пояснил Аймурзаев.

Далее фермер ставит оптовую цену – примерно в 3 300-3 700 тенге. Она зависит от категории мяса. Классическая схема выглядит следующим образом: учитываются затраты и к ним прибавляется надбавка в 15 процентов, после чего мясо продают.

Кто виноват в дороговизне мяса?

Если себестоимость 2-3 тысячи, а надбавка всего 15 процентов, то каким образом ценник удваивается в магазинах? В Минсельхозе кивают на перекупщиков и торговые сети, которые "диктуют свои условия". Ранее в министерстве также ссылались на рост себестоимости мяса и говорили, что рост цен обусловлен "внутренними факторами": удорожанием кормов, повышением заработной платы работников и другими производственными издержками.

По словам Аймурзаева, на этапе сбыта от фермера появляются посредники, которые "имеют неплохую маржу с мяса". Отчасти именно их профильное министерство считает виновными в дороговизне мяса.

"Появляется продуктивный посредник, который подбирает туши у фермеров на хозяйствах. Они закупают мясо по оптовой цене производителя, а дальше продают на базарах. Там уже появляются "непродуктивные" посредники, которые снова закупают мясо и перепродают его", – рассказал Аймурзаев.

Есть ещё одна схема: например, откормочная площадка продаёт мясо по 3 200 тенге за килограмм. Тут же появляется перекупщик, который ничего не производит. Он скупает туши и перепродаёт их торговым сетям уже по 3 800 тенге. В итоге получает "на ровном месте" по 600 тенге с каждого килограмма. Ну и ценник в магазине для конечного потребителя тоже вырастает.

"Если торговая сеть закупила мясо по 3 800, дальше реализует его конечному потребителю в пределах 4 800-5 900 тенге. Таким образом, от фермера до конечного потребителя цена растёт в 2 раза. Здесь надо понимать: многие торговые сети обладают доминирующей долей на рынке и, получается, диктуют свои условия", – объяснил Баглан Аймурзаев.

К слову, так делать законом не запрещено.

Правительство "регулирует" цены на мясо. Но...

Ценовое регулирование распространяется только на грудино-лопаточную часть (это то самое мясо с костью, которое часто критикуют и неохотно покупают казахстанцы), поскольку оно входит в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). А вот на стоимость остальных частей мяса правительство повлиять не может.

Справка: Социально значимые продовольственные товары – это товары первой необходимости, на которые государство устанавливает ограничения на торговую надбавку, чтобы стабилизировать цены и предотвратить их резкий рост.

В Казахстане этот перечень состоит из 19 наименований:

Говядина может подешеветь?

Критика казахстанцев по поводу цен на мясо не утихает. Теперь Министерство сельского хозяйства пытается включить в список СЗПТ всю тушу говядины, рассказал Аймурзаев.

"Хотим проработать вопрос прямых закупок с торговыми сетями мяса у крупных производителей (...) без участия посредников. Если они закупили напрямую у крупного производителя – тогда торговая сеть должна будет устанавливать надбавку не более 15 процентов не только на грудино-лопаточную часть, но и на другие части мяса. (...) Мы прорабатываем вопрос включения не только грудино-лопаточной части, но и всех остальных частей", – сообщил он.

Почему сейчас в списке СЗПТ только грудино-лопаточная часть – Баглан Аймурзаев объяснить не смог, но предположил: дело в том, что эта часть относится к мясу с низкой ценовой категорией.

Какие части говядины самые дорогие и дешёвые

Самыми дорогими считаются вырезка и тонкий край – мясо высокой категории, на которое всегда устанавливается более высокая цена. Также дороже обходится кострец из задней части туши. А вот к самым дешёвым относят грудино-лопаточную часть.

Схема представлена МСХ

Есть ли шанс, что цены упадут?

В Казахстане цены на продукты снижаются редко – максимум замирают. Но, по словам Баглана Аймурзаева, если торговые сети начнут закупать мясо напрямую у крупных производителей, то стоимость всё же может упасть:

"Если прямые закупки будут именно отдельно у крупных производителей, без участия посредников – цена должна снизиться".

Контекст

С начала сентября в Казахстане активно обсуждают рост цен на мясо. Чтобы сдержать подорожание, правительство даже ввело временное ограничение на экспорт говядины.

Несмотря на это, вице-премьер Серик Жумангарин назвал казахстанскую говядину одной из самых дешёвых в мире. Следом Минсельхоз, наоборот, подтвердил дороговизну мяса. Потом в МСХ говорили, что с учётом оптовой маржи в 15 процентов цена формируется в 3 400–3 500 тенге за килограмм. Через день, правда, в МСХ назвали другие цены – мол, розничная цена за килограмм составляет 3 500-4 300 тенге.

Министерство торговли и интеграции сообщило о запуске горячей линии по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. А министр торговли Арман Шаккалиев параллельно уверял, что значительного роста цены на куриное мясо ожидать не стоит и курица не повторит судьбу говядины.

Когда на брифинге в правительстве журналисты спросили министров торговли и сельского хозяйства, ходят ли они в магазины и почём покупают мясо, Арман Шаккалиев заявил, что брал на рынке "Сауран" мякоть по 4 200 тенге за килограмм.

К слову, несмотря на большие цены и жалобы казахстанцев на недоступность мяса, фермеры говорят о кризисе животноводства. По их словам, содержание скота становится экономически невыгодным. Мол, цены на технику, топливо и корма взлетели в разы, а мясо подорожало лишь в два раза.