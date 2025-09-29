Во вторник, 30 сентября, по прогнозам синоптиков, на западе, севере и юге Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя, снега и низовой метели. В некоторых районах возможен туман. Ветер северо-западный 9-14, на юге и западе области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, на севере -9, а на юге +3. Днём +2...+7, на юге +10 градусов.

Фото Галины КАТКОВОЙ

В Костанае во вторник облачно с прояснениями, ночью осадки в виде дождя и снега, возможны гололед и туман. Ночью -4...-6, днём -5...-7 градусов.

- Произошло мощное арктическое вторжение, возникли активные арктические фронты, а мы оказались на их границе, где сформировалась большая воздушная масса и как следствие - обильные осадки, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В Костанае осадки будут сегодня ночью и потом уйдут на восток. Но завтра будет тяжелый день для автолюбителей из-за гололеда.

В среду, 1 октября, на севере и востоке Костанайской области осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, на юге -3 градуса, днём +5...+10, на юге +13 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -1...-3, днём +6...+8 градусов.