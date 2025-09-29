Осенью, как всегда, начинается сезон ОРВИ и гриппа. В Tengrinews.kz. обсудили с экспертом, какой температуры бояться, какие препараты бесполезны, а что действительно поможет быстрее встать на ноги и детям, и взрослым. На наши вопросы отвечает семейный врач, преподаватель семейной медицины, специалист в области общественного здравоохранения Елена Хегай.

Какая температура опасна?

— Один из главных страхов родителей (и даже некоторых врачей) — высокая температура у ребёнка. Лихорадку воспринимают как врага, а не как естественный защитный механизм. Повышение температуры — знак, что иммунная система ребёнка работает.

Сама по себе лихорадка для организма ребенка не опасна, пока цифры на градуснике не превышают 42 градусов. Знаю, звучит страшно, но до таких значений при обычных простудах она почти никогда не поднимается.

Об эксперте: Елена Хегай — семейный врач, стаж — 15 лет. Член Ассоциации семейных врачей Казахстана (АСВК) и преподаватель-консультант при ней. Ассоциированный член Всемирной организации семейных врачей (WONCA). Член Организации молодых лидеров ПМСП при ВОЗ. Член Международного Консультативного Совета при Европейской Ассоциации семейных врачей, практикующих в сельских и отдалённых местностях (EURIPA). Имеет степень магистра в области общественного здравоохранения, степень магистра в области политики, планирования и финансирования здравоохранения.

— Главная опасность при лихорадке — обезвоживание. На фоне потоотделения и учащённого дыхания ребёнок теряет много жидкости. Если не поить его, а лишь давать жаропонижающие каждые 2-3 часа, риск осложнений возрастает. При простудах дети чаще всего попадают в реанимацию именно из-за тяжелого обезвоживания на фоне высокой температуры.

— Это зависит от возраста ребёнка?

— Чем младше ребёнок, тем быстрее произойдёт обезвоживание. Тем более у нас малышей любят укутывать, укрывать, чтобы они пропотели, но при этом забывают поить. У организма только один способ снижать температуру: мы потеем и наше тело остывает. Но если нет жидкости, чем потеть?

— Цифры на градуснике всё-таки имеют значение?

— Как я уже сказала, опасная для организма температура — 42 градуса. Во всех остальных случаях мы смотрим не на цифры, а на самочувствие ребёнка. Бывает, что и при 39 градусах малыш нормально себя чувствует: он более или менее активен, пьёт.

А иногда и при 37,5 лежит как тряпочка, совершенно обессиленный. В первом случае жаропонижающее давать необязательно, а во втором — можно дать для облегчения самочувствия.

— Чем и как поить ребёнка, если он не хочет пить?

— Чаще всего ребёнок отказывается пить из-за недомогания.

Жаропонижающие нужно давать, только когда ребёнок плохо переносит лихорадку. Цель — не снизить температуру до нормы, а облегчить недомогание, чтобы ребёнок мог пить и отдыхать.

Дали лекарство, садитесь рядом со стаканом воды, воды с регидроном, компота, сока (лучше разбавленного водой) и начинайте поить малыша из ложечки или шприца (без иглы). Любым напитком, который пьёт ребёнок.

К температуре присоединяются кашель и одышка? Нужно обратиться к врачу.

Ребёнок бодрый и пьёт жидкость? Лекарства не нужны.

В первые два дня лучше наблюдать дома, отпаивать, лечить. На третий день, если нет улучшений или развивается ухудшение, идти к врачу. Не нужно с утра пораньше бежать в поликлинику, если в первую ночь поднялась температура. Чаще всего основные симптомы, по которым можно поставить диагноз, проявляются к третьему дню.

Температура и судороги

— Многие убеждены, что температуру выше 38,5 градусов нужно "сбивать" жаропонижающими, чтобы предотвратить фебрильные судороги. Это ещё одно заблуждение.

Справка: Фебрильные судороги - приступы, которые возникают у детей на фоне повышения температуры тела. Чаще всего судороги проявляются в возрасте от шести месяцев до пяти лет и, как правило, развиваются в первые часы лихорадки. Могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Внешне проявляются как внезапная потеря сознания, закатывание глаз, ритмические подёргивания конечностей на фоне растущей температуры.

Действительно, фебрильные судороги встречаются у 2-5 процентов детей, в половине случаев они могут развиться повторно. Выглядят они тревожно, но не являются опасными для мозга и не приводят к неврологическим осложнениям и развитию эпилепсии, как думают родители.

Международные рекомендации США, Великобритании, Европейского союза однозначны: жаропонижающие назначают только для облегчения состояния ребёнка, а не для профилактики фебрильных судорог.

Нужно понимать, что на фоне обезвоживания препараты хуже выводятся и могут привести к передозировке. Для ибупрофена характерно повышение риска повреждения почек, для парацетамола — печени.

Помогают ли иммуномодуляторы и витамины?

— В Казахстане и на всём постсоветском пространстве иммуномодуляторы очень популярны, но научных доказательств их эффективности для профилактики простуд нет. Поэтому, если педиатр или семейный врач назначает такие препараты, это признак того, что он давно не обновлял знания.

На самом деле почти все полу- или медикаментозные методы, за исключением вакцинации, все "фероны", которые продаются в аптеках, не имеют никакой научно обоснованной базы.

Ни одна международная рекомендация, основанная на доказательном подходе, не включает иммуностимуляторы в лечение или профилактику ОРВИ.

Наша иммунная система работает круглосуточно, буквально 24/7. Мы каждую секунду окружены огромным количеством вирусов, бактерий, грибков, паразитов, с которыми иммунитет успешно борется. Поэтому нет необходимости дополнительно её подстегивать.

Как поднять иммунитет?

Волшебных пилюль, увы, не существует. Основа профилактики до банального проста:

вакцинация по национальному календарю прививок;

полноценный ночной сон и режим дня;

прогулки и регулярная физическая активность;

сбалансированное питание;

проветривание помещений и увлажнение воздуха;

регулярное мытьё рук;

сезонная вакцинация против гриппа, начиная с шестимесячного возраста;

по возможности — не посещать места скопления людей в сезон простуд (торговые центры, праздничные мероприятия и так далее).

— Работают ли витамин С, рыбий жир, комплексы мультивитаминов?

— Если ребёнок полноценно питается, дополнительные витамины ему не нужны.

Многочисленные исследования показали, что мультивитаминные комплексы не усваиваются: под воздействием соляной кислоты желудочного сока они превращаются в нерастворимые соединения и выводятся с мочой.

Исследования также показали: более высокие дозы витамина С, которые человек принимает в период болезни, действительно могут уменьшать её продолжительность на полдня – день.

Но это не значит, что нужно пить промышленно произведённый витамин С. Мы прекрасно можем получить его из продуктов: чая с лимоном, половинки апельсина.

— Это касается только детей?

— И детей, и взрослых. К сожалению, сейчас идёт повальное увлечение модными методами лечения. Появились клиники, в которых через капельницы человеку вливают огромные дозы витамина С, не понимая, что это опасно.

В организме усваивается то количество витаминов, которое ему необходимо. Избыток, наоборот, начинает повреждать ткани. В частности, витамин С оказывает токсическое воздействие на почки и даже может способствовать формированию камней.

Я против бесконтрольного приема БАДов, особенно если речь идёт о детях. Всегда говорю пациентам: вы можете пить их под свою ответственность, но ребёнку БАДы лучше не давать. Они могут причинить больше вреда, чем пользы.

Исключение — витамин Д, его рекомендовано принимать в профилактических дозах регулярно.

Эти дозы отличаются в разных странах и рекомендациях и зависят от региона: чем больше солнечных дней, тем меньше доза. Но в любом случае она не превышает 800-1000 международных единиц (МЕ)/сутки.

Средние суточные дозы витамина Д:

младенцы 0-12 месяцев — 400-500 МЕ в сутки;

от года до 65 лет — 600 МЕ в сутки;

старше 65 лет — 600-800 МЕ в сутки.

Самостоятельно пить витамин Д можно только в профилактических дозах. В лечебных его принимают только при подтверждённом дефиците.

Дозу и длительность должен установить врач. Витамин Д относится к группе жирорастворимых, поэтому его избыток не выводится из организма сразу, а задерживается в тканях и может оказывать токсическое воздействие на почки.

— Предположим, родители сомневаются, все ли витамины ребенок получает с пищей. Есть смысл осенью сдать какие-то анализы?

— Самый лучший способ понять, всё ли в порядке с ребенком, — регулярно, согласно возрасту, посещать семейного врача. Здоровому малышу до года — раз в месяц, до трёх лет — раз в три месяца, далее — каждые полгода или год.

Очень важны росто-весовые характеристики и психоэмоциональное развитие, которое оценивает врач. Любые дефициты, в том числе витаминов, которые требуют восполнения, всё равно проявляются.

Если ребёнок нормально растёт и развивается, нет причин перестраховываться и лишний раз сдавать анализы.

Антибиотики и противовирусные препараты

— Как понять, что пора пить антибиотики?

— С советских времен сохранилось заблуждение: если у ребёнка прозрачные сопли — это вирус, зелёные — бактерия. Это абсолютно не так.

Цвет соплей не является диагностическим показателем.

Мы не можем на него ориентироваться, принимая решение пить антибиотики. Опять же, нужно смотреть на состояние и на динамику протекания болезни.

Важно понять, что беспокоит пациента и почему ему не становится лучше. Поставить точный диагноз и, в зависимости от этого, а не по принципу "какой препарат мы ещё не пили", назначать антибиотики.

Разные антибактериальные препараты по-разному воздействуют на очаги заболевания. Одни лучше помогут при воспалении в ухе, другие — при инфекции мочеполовой системы.

Важно, чтобы врач рассчитал правильную дозировку и длительность курса, у детей она зависит ещё и от массы тела.

Иначе может получиться, что ребёнок зря пропил препарат: условно говоря, у малыша стрептококковая ангина, а ему назначили антибиотик, который не действует на этого возбудителя, и развились осложнения. Всё это нужно учитывать. Антибиотики нужно пить, не прерывая курс лечения, даже если стало легче. Универсальных схем и доз препарата для лечения всех инфекций нет.

— Можно принимать противовирусные препараты для профилактики?

— Противовирусные препараты нельзя применять на всякий случай.

В отличие от антибиотиков, их не так много, и они не имеют широкого спектра действия. Эти препараты высоко специфичны, то есть направлены на конкретный вирус. Осельтамивир — только на вирус гриппа, ацикловир, валацикловир, ганцикловир — только против герпеса.

Не бывает такого, что ацикловир поможет при гриппе или герпангине (которая на самом деле вызывается энтеровирусом, но даже врачи об этом порой забывают).

Если у ребёнка или взрослого ковид, ему бесполезно давать тамифлю, который показан при гриппе.

Кроме того, вирусы, как и бактерии, способны развивать устойчивость к препаратам. И поэтому они постепенно теряют свою эффективность.

Сейчас при гриппе тот же осельтамивир эксперты рекомендуют назначать только пациентам из групп риска. Но, сожалению, врачи учитывают это далеко не всегда. В списке назначений у пациента с признаками простуды я могу увидеть антибиотик, противовирусный препарат и противогрибковое средство. Убийственное комбо, которое непонятно что лечит.

— Какие препараты принимать, если ты простудился?

— Обычная вирусная инфекция пройдёт сама. Не нужно ничего принимать.

В природе не существует эффективных лекарств для лечения большинства вирусов, вызывающих простуду (риновирусы, аденовирусы и другие).

Всё, что делают препараты, которые их "лечат", — облегчают ваш кошелёк и немного снижают тревожность.

Что нужно делать при простуде?

Много пить: чай с лимоном или малиной, воду, компот и жаропонижающие для облегчения состояния при ломоте и недомогании — и организм своё дело сделает.

Известная шутка: если лечить вирус, человек выздоровеет через неделю, если не лечить — через семь дней. На этот срок и ориентируйтесь. К концу первой недели вам должно стать легче.

"Красные флаги" при простуде у детей:

высокая температура держится более трех дней и не снижается;

ребёнок отказывается пить и выглядит очень вялым;

учащенное, затрудненное дыхание, хрипы;

сыпь на фоне температуры;

судороги;

рвота после каждого приема пищи или питья.

Во всех этих случаях нужен осмотр врача.

Как лечить насморк?

— Лучший вариант — увлажнять нос обычным физраствором. Это безопасно и помогает облегчить дыхание. Физраствор не раздражает и не сушит слизистую носа. Сосудосуживающие капли в нос вызывают привыкание при длительном применении, что ещё больше усиливает отек и заложенность носа.

Многие не знают, что такие капли при длительном и частом использовании могут приводить к повышению давления и ишемии (вплоть до инсультов и инфарктов) у взрослых, а у маленьких детей — к угнетению центральной нервной системы и летаргии с остановкой дыхания.

Капли от насморка должен назначать врач, и использовать их можно только в рекомендуемой безопасной дозировке по возрасту, не дольше 3-5 дней.

Народные рецепты вроде закапывания алоэ, чеснока или молока опасны: они могут вызвать ожог и раздражение слизистой.

Как лечить кашель?

— Скажу непопулярное: детям до шести лет нельзя давать сиропы от кашля.

Они неэффективны и даже могут быть вредны. В некоторых случаях муколитики можно назначать взрослым, но не детям до шести лет (исключение — ацетилцистеин, но строго по показаниям).

Сиропы усиливают выработку мокроты, которую детям сложно отхаркивать. Это может привести к ещё большим осложнениям.

Лучший муколитик, что для детей, что для взрослых — обычная вода. Мы пьём, наши слизистые вырабатывают жидкую слизь.

Кашель может быть разным: сухой, с хрипами, лающий — сироп от кашля здесь не поможет. Нужно идти к врачу, разбираться, с чем связан кашель.

Дисклеймер: информация, представленная в материале, носит исключительно ознакомительный и просветительский характер. Она не является медицинской рекомендацией и не может заменить консультацию специалиста. Перед применением любых методов диагностики, лечения или профилактики обязательно обратитесь к врачу. Автор и редакция не несут ответственности за возможные последствия, связанные с использованием опубликованных материалов.