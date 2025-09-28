Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 сентября по 3 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в тринадцати районах областного центра.
Фото freepik.com
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 29 сентября по 3 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.
РП – Аэропорт (работы на ТП)
29 сентября с 10:00 до 18:00
- Школа им. Ә. Бокейхана по ул. Герасимова, 4.
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
ТП – 552 (работы на ТП)
29 сентября с 10:00 до 17:00
- Магазин «Леона»,
- цветочный павильон,
- АЗС «Промбаза 7»,
- АЗС «KSTTrade»,
- пункт полиции.
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 1.
Светофор:
- ул. Карбышева – пункт полиции
ТП – КСМК (промзона) (работы на ТП)
29 сентября с 10:00 до 20:00
- ГЭК -15,
- ТОО «Автосервис-Костанай»,
- ТОО «Молдекс»,
- ТОО «BrothersAgroCo».
ТП – 420 (работы на ВЛ)
29 сентября с 10:00 до 18:00
- Автомойка «Бастам»,
- магазин «Анар»,
- магазин «Запчасти».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова, 1-11,
- ул. Дощанова, 133, 135.
Частный сектор:
- ул. Б. Рубинштейна, 4-16,
- ул. Фролова, 170-189,
- ул. Бородина, 2-19.
ТП – 420 (работы на ВЛ)
29 сентября с 10:00 до 18:00
- ГЭК -17,
- ГЭК «Мотор»,
- столярный цех,
- прачечная.
ТП – УПТК (работы на ВЛ)
30 сентября с 10:00 до 18:00
- ресторан «Аура»,
- «Понаехали»,
- ИП Галлинур.
ТП – 7 (работы на ВЛ)
30 сентября с 10:00 до 18:00
- Магазин «Автомир»,
- ТОО «Ридан»,
- аптека «Забота»,
- цветочный павильон,.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина, 59 "А".
Светофоры:
- ул. Пушкина – пр. Абая,
- ул. Пушкина – ул. Алтынсарина
ТП – 311 (работы на ТП)
30 сентября с 10:00 до 20:00
- ТД и гостиница,
- стройплощадка ИП Айткужинов,
- ИП Несембаева.
Спальный сектор:
- пр. Тауелиздик, 2 "А", 2 "Б".
ТП – СпецАвтоБаза (работы на ТП)
30 сентября с 10:00 до 20:00
- ТОО «Сервис-пласт»,
- гостиница «Северный дворик»,
- ИП Дудин,
- ТОО «Азия Файз Игл»,
- ТОО «Мал базар»,
- ИП Государский,
- ИП Зарипов.
ТП – 400 (работы на ТП)
2 октября с 10:00 до 19:00
- ИП Бакиров,
- ИП Аманбаева,
- аптека «Магнит удачи» по ул. Гоголя, 129,
- детский центр по ул. Гоголя, 120,
- ресторан «Тэрра»,
- кафе «Костанай»,
- бургерная по ул. Чехова, 103.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя, 112.
ТП – 537 (работы на ТП)
3 октября с 10:00 до 19:00
- Магазин «Автопилот»,
- «Арзан»,
- автосервис «Тарлан»,
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 5/1,
- пр. Абая, 62.
Частный сектор:
- ул. Джамбула, 62-66, 62/1,66/1,68/1.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Хакимжановой
ТП-311 (работы на ТП)
30 сентября с 10:00 до 20:00
Частный сектор:
- ул. Набережная, 48-89, 56/10, 56/12, 77/1-77/10, 87/1,
- ул. Пушкина, 2-12.
