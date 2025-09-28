Новости

Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе

28 сентября 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 сентября по 3 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в тринадцати районах областного центра.

Фото freepik.com

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 29 сентября по 3 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

РП – Аэропорт (работы на ТП)

29 сентября с 10:00 до 18:00

  • Школа им. Ә. Бокейхана по ул. Герасимова, 4.

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

ТП – 552 (работы на ТП)

29 сентября с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Леона», 
  • цветочный павильон, 
  • АЗС «Промбаза 7», 
  • АЗС «KSTTrade», 
  • пункт полиции.

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 1.

Светофор:

  • ул. Карбышева – пункт полиции

ТП – КСМК (промзона) (работы на ТП)

29 сентября с 10:00 до 20:00

  • ГЭК -15, 
  • ТОО «Автосервис-Костанай», 
  • ТОО «Молдекс», 
  • ТОО «BrothersAgroCo».

ТП – 420 (работы на ВЛ)

29 сентября с 10:00 до 18:00

  • Автомойка «Бастам», 
  • магазин «Анар», 
  • магазин «Запчасти».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова, 1-11, 
  • ул. Дощанова, 133, 135.

Частный сектор:

  • ул. Б. Рубинштейна, 4-16, 
  • ул. Фролова, 170-189, 
  • ул. Бородина, 2-19.

ТП – 420 (работы на ВЛ)

29 сентября с 10:00 до 18:00

  • ГЭК -17, 
  • ГЭК «Мотор», 
  • столярный цех, 
  • прачечная.

ТП – УПТК (работы на ВЛ)

30 сентября с 10:00 до 18:00

  • ресторан «Аура», 
  • «Понаехали», 
  • ИП Галлинур.

ТП – 7 (работы на ВЛ)

30 сентября с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Автомир», 
  • ТОО «Ридан», 
  • аптека «Забота», 
  • цветочный павильон,.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина, 59 "А".

Светофоры:

  • ул. Пушкина – пр. Абая, 
  • ул. Пушкина – ул. Алтынсарина

ТП – 311 (работы на ТП)

30 сентября с 10:00 до 20:00

  • ТД и гостиница, 
  • стройплощадка ИП Айткужинов, 
  • ИП Несембаева.

Спальный сектор:

  • пр. Тауелиздик, 2 "А", 2 "Б".

ТП – СпецАвтоБаза (работы на ТП)

30 сентября с 10:00 до 20:00

  • ТОО «Сервис-пласт», 
  • гостиница «Северный дворик», 
  • ИП Дудин, 
  • ТОО «Азия Файз Игл», 
  • ТОО «Мал базар», 
  • ИП Государский, 
  • ИП Зарипов.

ТП – 400 (работы на ТП)

2 октября с 10:00 до 19:00

  • ИП Бакиров, 
  • ИП Аманбаева, 
  • аптека «Магнит удачи» по ул. Гоголя, 129, 
  • детский центр по ул. Гоголя, 120, 
  • ресторан «Тэрра», 
  • кафе «Костанай», 
  • бургерная по ул. Чехова, 103.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя, 112.

ТП – 537 (работы на ТП)

3 октября с 10:00 до 19:00

  • Магазин «Автопилот», 
  • «Арзан», 
  • автосервис «Тарлан»,

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 5/1, 
  • пр. Абая, 62.

Частный сектор:

  • ул. Джамбула, 62-66, 62/1,66/1,68/1.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Хакимжановой

ТП-311 (работы на ТП)

30 сентября с 10:00 до 20:00

Частный сектор:

  • ул. Набережная, 48-89, 56/10, 56/12, 77/1-77/10, 87/1, 
  • ул. Пушкина, 2-12.

 