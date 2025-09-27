Мне уже не раз приходилось писать о бедах арендаторов водоемов, которые воюют, отстаивая положенные метры охранной прибрежной зоны. К сожалению, тенденция продолжается.

Сказка на границе с Россией

Это озеро мы с Сабанеем открыли для себя три года назад. Слухов о нем тогда ходило много. Рыбацкий народ восхищался возможностью поймать крупного карпа, удивлялся строгости, чистоте, порядку и удобствам на стане, судачил по поводу стоимости путевки, возмущался разбитым в пух и прах асфальтом дороги от Узунколя до Пресногорьковки. И все-таки наведывался туда, за 240 км от Костаная, к самой границе с Россией, потому что ничего подобного ближе не было. Наведались и мы с Сабанеем, о чем я тогда, в 2022 году, писала в «НГ». И вот отправляемся туда снова, рассчитывая на то, что сентябрь - время карпового предзимнего жора, а значит, рыбалка должна быть удачной.

Вот такого карпа сейчас можно поймать на Шашмурино

До Узунколя трасса уже с многочисленными заплатками, в районе Ершовки совсем прохудилась, но все-таки еще держится. И - о чудо - после Узунколя попадаем почти на автобан. Так что эти 78 км до Шашмурино преодолеваем минут за 40 всего лишь с одной остановкой на пограничном КП при въезде в Пресногорьковку, чтобы предъявить документы. Три года назад ехали по ямам и кочкам этого участка 2 часа.

И вот мы на месте. Здесь почти ничего не изменилось: такая же идеальная хирургическая чистота на стане с огромными красавицами-березами, под которыми можно уютно расположиться. Мангальная зона, самовар, котел с печкой, столы со скамейками, умывальник с флаконом жидкого мыла, туалеты-избушки с непременным рулоном бумаги, специальное место для чистки рыбы, солнечная батарея для ночных посиделок, аккуратная поленница дров, пирс с подставками для удилищ - все для гостей, рыболовов. И при этом гостеприимный хозяин, который проконсультирует, в каких точках озера как и на что клюет его карп, или на своей моторке по вашему желанию дотащит вашу посудину прямо до места клева. Эх, везде бы так было на наших водоемах!

Из нового на берегу - второй уютный вагончик с мягкой мебелью, да еще звуковая пушка переехала со стана на понтон, установленный специально для нее на противоположной стороне озера. А рыболовов совсем немного. Здороваюсь с Николаем ШЕФЕРОМ, арендатором и строгим «управляющим» этого природного «отеля». «Да, рыбаков приезжать стало меньше», - сетует Николай Николаевич. Значительно поубавилось россиян, для которых до Шашмурино рукой подать. Для них въезд в Казахстан стал более проблемным. А карп здесь по-прежнему замечательно здоровый, упитанный, крупный, в чем мы с Сабанеем снова убедились.

Накачав лодку, выплываем. Плывем к центру озера, измеряя глубину. Находим четырехметровую. Мы знаем, что сейчас на такой глубине вода еще не остыла, так что теплолюбивого капризного неженку надо искать здесь. Время - 7 утра. Солнце уже выкатилось из-за горизонта, легкий ветерок дует с северо-запада в спину. Стопорим лодку с помощью якорей, забрасываем удочки, прикармливаем места вокруг поплавков. На носу лодки Сабаней пристраивает фидерное удилище.

Ждать первой поклевки пришлось около получаса. Сработал фидер. Пока Сабаней вываживал улов, лодка развернулась - настолько была сильна рыбина, а когда наконец удалось увидеть рот карпа, стало понятно, что «поросенок» подсел увесистый. Сабанею пришлось с ним повозиться, прежде чем удалось подхватить подсаком. И только тогда стало понятно, что было в нем гораздо больше 2 кг. А тут и у меня клюнул почти такой же на удочку дальнего заброса. В общем, тот недавний день стал для нас настоящим праздником карповой рыбалки. Мы поймали всего несколько рыбин, но каждая добавляла нам порцию рыбацкого счастья и адреналина. А ведь здесь удается некоторым рыболовам ловить и пятикилограммовых, есть и вообще великаны. Такая вот сказка-быль.

Как быстро загубить водоем

Об этом хорошо знают арендаторы наших озер и не желают знать некоторые земледельцы. В мире существует множество исследований, в которых неопровержимо доказано, что попадание, казалось бы, безвинных удобрений с полей в водоемы опасно, так как вызывает эвтрофикацию - бурное размножение водорослей и фитопланктона, которое приводит к образованию мертвых зон, где кислород отсутствует, а вода насыщена токсинами. Это однозначно чревато гибелью рыбы и других водных организмов, накоплением в них токсинов, делая рыбное поголовье непригодным для употребления в пищу человеком.

Сельхоздеятельность в водоохранной зоне убивает озеро

А если с талыми или дождевыми водами или посредством распыления в воздухе с полей попадут ядохимикаты? Пестициды, кстати, являются вторым фактором (после промышленных загрязнений), сокращающим рыбные ресурсы многих стран мира. Известно, что со стоками с полей в водоемы попадает от 30% до 70% ядохимикатов и продуктов их трансформации. Во множестве мест мира после сезона дождей пестициды, вымываемые из почвы, регулярно вызывают массовую гибель рыбы в пресных водоемах.

Мне не раз приходилось встречаться с арендаторами водоемов, которые были вынуждены либо вообще отказаться от своей рыбохозяйственной деятельности, либо менять водоем из-за разборок с земледельцами. Понятно, что не обходилось без судебных тяжб. Но пока они тянулись, водоем, увы, погибал от попадающих в него удобрений и ядохимикатов.

Бойцовский характер

Уже который год борется за здоровье своего Шашмурино Николай Шефер. И дается ему это не легко. Когда Николай Николаевич облюбовал это чудесное место среди лесов и полей, озеро было почти болотом. В тайге из водорослей наглухо заросшего и заморного при невеликих глубинах водоема водился тогда лишь мелкий карасик. Очистить водоем ему помог белый амур, которого арендатор запустил сюда с первых дней своего хозяйствования. Белый амур и толстолобик помогают в очистке Шашмурино и сейчас. Да так, что ни в одном месте дна мой крючок не зацепил водяную траву.

Установив звуковую пушку, победил Шефер и чаек с бакланами, которые жировали, поедая рыбью молодь, а еще заносили всяких паразитов, заражая рыбу. Смастерив ветровой аэратор, решил и проблему с зимними заморами, которые грозили его рыбьему народу под толстым слоем льда.

Три года назад отвоевал Николай Николаевич свое право на водоохранную зону у агрохолдинга «Олжа Агро». До судебных разбирательств дело тогда не дошло, но нервы были расшатаны у обеих сторон конфликта.

Вот только покой арендатора был недолгим. В свой нынешний приезд сюда я слышала гул моторов тяжелой техники. Это совсем рядом с берегом озера распахивал землю внушительных размеров «Кировец» крестьянского хозяйства «Надежда». От вспаханного края поля до уреза воды я насчитала 60 шагов. А ведь, согласно зарегистрированному в Министерстве юстиции РК постановлению акимата Костанайской области от 3 августа 2022 года № 344 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объекта, режима и особых условий их хозяйственного использования», за озером Шашмурино персонально в огромном перечне водоемов региона закреплена водоохранная зона шириной 300 м, на которой запрещены любые действия, которые могут навредить здоровью водоема.

Игнорируя это постановление, есть ли надежда у «Надежды» на спокойную жизнь? Ведь у Николая Шефера бойцовский характер.

Фото автора

Клев-инфо