По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 сентября, на севере утром и ночью ожидается дождь, днём с грозой. В пятницу, 26 сентября, на севере, западе и востоке будут идти дожди, временами сильные, днём они будут сопровождаться грозами, шквалом и градом. В субботу, 27 сентября, грозовые дожди пройдут на севере, западе и востоке, днём местами возможен шквал и град.

В Костанае в четверг будет малооблачно, без осадков. В пятницу и субботу утром и днём дождь, днём с грозой.

- Ночью в четверг по области будет 12-17 градусов, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем 25-30 °С, на юге 36 °С. В пятницу ночью термометры покажут 10-15 °С, днём будет 13-18 °С, на юге 23 °С. Ночь на субботу будет более прохладной - 3-8 °С, днём воздух прогреется до 10-15 °С, на юге до 18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15 °С, днём 26-28 °С. В пятницу: ночью 10-12 °С, днём 14-16 °С. В субботу: ночью 5-7 °С, днём 10-12 °С.

По прогнозу первая неделя октября ожидается холодной и дождливой.

В четверг будет юго-западный ветер, с переходом на северо-западный скоростью 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. В пятницу и субботу ожидается переменный северо-западный - западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ