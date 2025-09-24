Об этом сегодня, 24 сентября, на брифинге в РСК рассказал специализированный природоохранный прокурор Костанайской области Дамир АИШЕВ. В августе по факту нелегальной добычи песка из речного русла прокуратура возбудила уголовное дело, идет следствие.

Кадр из видео

- На двух участках с помощью технических средств намывали песок со дна реки на берег и затем продавали его. Эта деятельность осуществлялась на протяжении 15 лет, ущерб государству составил порядка полумиллиарда тенге. - пояснил Аишев. - Это, вероятно, крупнейшее негативное воздействие на реку.

То есть дело не только в денежном ущербе государству и нарушении лицензионной дисциплины в сфере добычи полезных ископаемых. Бесконтрольная выемка больших объемов песка со дна водоема чревата нарушениями гидрологического режима, вплоть до изменения русла, эрозии берегов, ухудшения естественных процессов самоочищения трансграничной водной артерии.

Незаконные работы велись практически у всех на глазах - песок намывали на участках реки примерно в 15 км от Костаная в сторону от района КСК, уточнил прокурор. И ни один госорган, уполномоченный следить за санитарно-экологическим состоянием акватории Тобола, не реагировал на нарушение.

Специализированная природоохранная прокуратура в Костанайской области была создана в августе 2023 года. Брифинг был посвящен тому, что сделал надзорный орган за два года.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Нами выявлены 10 нелегальных мест добычи полезных ископаемых, - проинформировал Аишев. - к административной ответственности, кроме того, привлечено более 40 легальных недропользователей. Спектр нарушений: от несвоевременной сдачи отчетности перед государством до непроведения ликвидационных работ. Иными словами, карьер разрыли, ископаемые добыли, а за собой не убрали. Мы добивались, чтобы эти нарушения устранили.

Прокуратура провела аналитику и пришла к выводу, что причиной и условием, способствующим нелегальной добыче, является отсутствие официальных недропользователей в большинстве регионов. В первую речь идет о добыче песка.

- Официальная добыча его ведется лишь в шести регионах области из 20-ти, хотя этот материал используется повсеместно, - сказал Дамир Аишев. - Если строительство идет, например, в Торгайском регионе, то ближайшая для них законная добыча песка осуществляется в Аулиекольском районе. И это с 2025 года, раньше надо было ехать в Костанайский район, что неудобно и невыгодно. Мы выяснили, что в области объем разрешенной добычи песка - 700 тыс. кубометров в год. Взяли статистику у строительных магазинов по продаже цемента. И получилось: чтобы весь этот проданный цемент превратить в раствор, надо добывать миллион кубометров в год. То есть, 300 тысяч кубометров выбирают незаконно. Мы направили свои выкладки акимату и поставили вопрос о том, что местная власть должна способствовать легализации добычи. Месторождений песка для этого хватает. Их 19 на сегодня. И уже после нашего представления открылась легальная добыча в Аулиекольском районе. Ведется работа и по другим регионам.