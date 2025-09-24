"Пожалуйста, не верьте людям, которые хайпуют на этой тематике", – заявил вице-премьер – министр нацэкономики Серик Жумангарин на семинаре в Астане. По его мнению, вокруг повышения НДС распространяются непроверенные данные, тогда как правительство готово к открытому обсуждению изменений нового Налогового кодекса, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

По его словам, Казахстан идет по пути открытого обсуждения налоговых изменений.

"Наши соседи за это время тихо подняли, допустим, КПН с 20 до 25 процентов. Сейчас рассматривают поднятие НДС. Не буду называть страну, но тем не менее широкое всенародное обсуждение через вот эту волну критики мы прошли. Сделали, наверное, две итерации по Казахстану разъяснений. Только у нас происходит так на сегодняшний день. При этом мы подвергаемся достаточно большому объему критики", — сказал Жумангарин.

Отвечая на вопрос, почему повышение коснулось именно НДС, министр объяснил:

"Почему мы выбрали НДС, а не другой налог? Потому что НДС является транзитным налогом, и премия НДС за счет того, что она вставится в зачет, его можно грамотным образом распределить. Причем влияние его на потребителя зависит от секторов. На эластичных рынках, там, где большая конкуренция, целиком переложить этот налог на потребителя не удастся, поскольку это будет зависеть от поведения твоего конкурента".

По его словам, на конкурентных рынках часть нагрузки возьмут компании, а на неэластичных — налог ляжет на потребителя.

"Мы все эти нюансы считали, когда вводили этот налог. Тем более, по моему глубокому ощущению, уже в этом году большая часть производителей, ну и тех, кто торгует на рынках, заранее включили будущее повышение с 1 января в стоимость товаров", — отметил Жумангарин.

Он также подчеркнул, что правительство готово к широкому, но конструктивному обсуждению документов.

"После того как проект постановления правительства будет вывешен на портале открытых документов, мы готовы к широкому обсуждению. Но конструктивно. Еще раз хочу вам повторить: пожалуйста, не верьте людям, которые хайпуют на этой тематике. Это люди, которые ищут славы. Знаете, я называю эту славу Геростратовой славой. Он такой древний грек, который храм Артемиды сжег в Эфесе. И этим прославился на века".

Жумангарин добавил, что публикация непроверенных данных лишь дестабилизирует общество:

"Эти люди, которые непроверенные факты печатают и будоражат общество, в данном случае бизнес-среду. Я не знаю, какие-то кратковременные цели преследуют — повысить, может быть, объем своих подписчиков, но на самом деле они не понимают, что в долгосрочном плане это вызывает социальную напряженность. То, что правительство печатает официально, мы официально разъясняем".

Министр напомнил, что работа по разъяснению началась сразу после подписания кодекса.

"Вы знаете, 18 июля был подписан новый Налоговый кодекс, мы сразу сделали первое разъяснение в Астане. С тех пор эта машина не останавливалась. Вот она сделала круг по Казахстану, на прошлой неделе была в Алматы и сегодня вернулась обратно в Астану. Насколько я знаю, нас сейчас в прямом эфире остальные регионы тоже слушают", — сказал он.

Жумангарин убежден, что новые решения не затронут интересы малого и среднего бизнеса.

"Прежде всего все, что мы делаем, любые решения, которые мы принимаем, они никогда не будут сделаны в ущерб малому и среднему бизнесу", — заключил он.

Справка: Герострат - это житель древнегреческого Эфеса, который в 356 году до н. э. поджёг храм Артемиды, одно из семи чудес света, чтобы войти в историю. Его имя стало символом дурной славы, полученной через разрушение или преступление.