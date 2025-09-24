34-летнего мужчину и 67-летнюю женщину ищут в Рудном. Они покинули центры оказания специальных социальных услуг №№ 1 и 3 в начале этой недели. Ориентировки пропавших опубликовал поисковый отряд "Регион 10".

Андрей Тюмаев 1991 года рождения сбежал с территории интерната в понедельник, 22 сентября. Был одет в спортивный костюм голубого цвета с надписью "Казахстан" и черные кроссовки. Рост мужчины 171 см, лысый. По данным отряда, у мужчины диагноз шизофрения.

Антонина Савельева 1958 года рождения ушла из спеццентра утром 23 сентября. Была одета в бежевую куртку, черные лосины и красные домашние тапочки. Приметы: плотного телосложения, рост 165 см, длинные седые волосы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, сообщите по номерам 8-705-450-13-37, 8-777-998-45-25 или 102.