В Казахстане планируют отказаться от социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Министерство планирует использовать рыночные инструменты и механизмы, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Глава ведомства считает, что СЗПТ – это пережиток прошлого.

"СЗПТ – это пережиток, можно сказать, определённый. Мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки. Поэтому мы сегодня и на заседании правительства докладывали: мы проводим пилотный проект в Акколе, Кокшетау и Павлодаре… Для получателей адресной социальной помощи делают ваучеры продовольственные, которые позволяют приобрести товар в течение календарного года по скидочной цене", – сказал министр на брифинге в правительстве.

Ведомство планирует использовать рыночные инструменты и механизмы. По мнению Шаккалиева, такая модель даёт возможность национальным производителям и потребителям находиться "под меньшим регуляторным прессом".

Пилотный проект в трёх городах продлится до конца года. Отменять СЗПТ в стране будут постепенно.

"Это процесс эволюционный. Мы не собираемся моментом. Инструменты администрирования, которые у нас сегодня есть, 15% надбавка остаётся", – добавил глава Минторговли.