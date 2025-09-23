В Казахстане запретят поднимать стоимость аренды во всех торговых объектах чаще одного раза в год. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com/ urf

"Для крупных торговых объектов и рынков установлено ограничение на пересмотр аренды не чаще одного раза в год. Сегодня мы подготовили поправки, которые позволят распространить эти нормы на все торговые объекты", - сообщил министр.

В ведомстве уточнили, что поправки включены в правила и находятся на стадии согласования и регистрации в Министерстве юстиции. О дате внедрения новых правил в министерстве обещали сообщить позже.

В будущем, в случае если в торговых объектах будут поднимать стоимость аренды чаще одного раза в год, арендаторы будут вправе обратиться с жалобой в Министерство торговли и интеграции.