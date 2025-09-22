В Астане и Акмолинской области началась вакцинация против сезонного гриппа, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. В других регионах она начнётся позже – отгрузка прививок должна пройти до 25 сентября, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

По данным акимата столицы, кампания иммунизации стартовала 15 сентября. Вакцины получают лица с высоким риском инфицирования по эпидемиологическим показаниям:

беременные женщины;

дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет;

люди старше 65 лет;

лицам с хроническими заболеваниями;

работники здравоохранения.

Для иммунизации жителей в Астане приобрели 145 тысяч доз вакцин. Прививки можно получить во всех организациях первичной медико-санитарной помощи.

"Передача сезонного гриппа происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли с вирусом попадают в воздух и могут инфицировать окружающих", – отмечают в акимате.

Помимо вакцинации эпидемиологи рекомендуют соблюдать гигиену рук, использовать маски и избегать контактов с больными.