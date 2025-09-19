В субботу, 20 сентября, по прогнозу синоптиков, на территории области осадки не ожидаются, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 5…10 градусов, днем 18…23 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Температура ночью 5…8 градусов, днем 18…20 градусов.

- Погода на выходных и в понедельник в Костанае и области обусловлена антициклоном, - сообщила «НГ» дежурный синоптик КФ РГП «Казгидромет» Нургуль КАЗИЕВА.

В воскресенье, 21 сентября, днем на западе, севере и юге области гроза, ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, на западе и севере региона порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5…10 градусов, на юге 13, днем 20…25 градусов.

В Костанае облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью 7…9 градусов, днем 20…22.

В понедельник, 22 сентября, на территории региона дождь, днем гроза и град. Ночью и утром на востоке и севере туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. На западе и севере области порывы 15-20 м/с.

В Костанае переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Показатели температуры по области и Костанаю в понедельник аналогичны таким же показателям в воскресенье.

Фото автора