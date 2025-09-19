В Атырау проходит турнир на Кубок Казахстана по баскетболу, в котором принимают участие восемь команд.

На первом этапе команды были разбиты на две группы.

Костанайский «Тобол» попал в группу «А» вместе со столичным баскетбольным клубом «Астана-Жастар», актауским «Каспием» и «Алматинским Легионом» из южной столицы.

Группу «Б» составили БК «Астана» (Астана), БК «Champ1on» (Алматы), а также местные клубы «Барсы Атырау-2» и «Барсы Атырау».

Кубок РК. «Тобол» - «Астана Жастар». К кольцу столичного клуба прорывается Павел Ильин / Фото nbf.kz

В стартовом матче «Тобол» встречался с «Астаной Жастар». Костанайские баскетболисты лидировали с первых минут, но за минуту до окончания первой четверти столичный клуб сравнял счет - 16:16. Однако на последних секундах первой десятиминутки «Тобол» вернул себе лидерство - 19:16, а во второй четверти довел свое преимущество до 14 очков. И на большой перерыв команды ушли при счете 36:22.

Кубок РК. «Тобол» - «Астана Жастар». С мячом Шаим Куанов / Фото nbf.kz

После перерыва костанайский клуб по ходу третьей четверти доводил свое преимущество до 19 очков, но перед заключительным игровым отрезком разница в счете составляла все те же 14 очков - 63:49. Четвертую же четверть себе в актив записал столичный клуб - 20:10, но догнать костанайцев у него не получилось.

Кубок РК. «Тобол» - «Астана Жастар». Дарим Султанов в окружении игроков столичного клуба / Фото nbf.kz

«Тобол» одержал первую победу - 72:87 (19:16, 17:6, 27:27, 10:20), а Антон Быков записал на свой счет дабл-дабл, набрав 17 очков и совершив 16 подборов. А самым результативным в команде стал Павел Ильин, на счету которого 20 очков.

Кубок РК. «Тобол» - «Каспий». С мячом Адиль Султанов / Фото nbf.kz

Во второй игровой день «Тобол» встречался с «Каспием». Начало матча осталось за костанайцами - 8:3 на исходе второй минуты. А затем актауские баскетболисты совершили рывок, не позволив при этом сопернику в следующие четыре минуты набрать ни одного очка - 8:22. В итоге костанайский клуб уступил и в первой четверти, и во второй, проиграв первую половину встречи со счетом 27:40.

Кубок РК. «Тобол» - «Каспий». Антон Быков оформил в матче дабл-дабл / Фото nbf.kz

Минимальное преимущество, добытое «Тоболом» в третьей четверти, практически не изменило соотношение сил на паркете - 61:49 в пользу «Каспия», выигравшего и заключительный игровой отрезок. В итоге «Тобол» уступил со счетом 72:87 (15:26, 12:14, 22:21, 23:26). Антон Быков вновь оформил дабл-дабл - 21 набранное очко и 22 совершенных подбора, став и самым результативным в команде.

Кубок РК. «Тобол» - «Алматинский легион». К кольцу алматинского клуба прорывается Адильбек Битенов / Фото nbf.kz

Завершал групповой этап костанайский клуб с «Алматинским Легионом», которому проиграл первые три четверти. В первой он уступил всего одно, во второй - уже семь, а в третьей - 13. И даже победа в четвертой четверти с разницей в четыре очка стала слабым утешением для «Тобола», уступившего в итоге со счетом 51:68 (12:13, 7:14, 9:22, 23:19).

Кубок РК. «Тобол» - «Алматинский легион». По кольцу бросает Рамиль Уразбаев / Фото nbf.kz

Самым результативным на групповом этапе в составе костанайцев стал Антон Быков, набравший 54 очка. Адильбек Битенов набрал в трех играх 37 очков. На счету Павла Ильина 23 очка, Рамиля Уразбаева - 18, Шаима Куанова - 16, Адиля Султанова - 15, Михаила Сыча и Тимура Валиева - по 10, Дарима Султанова - 8 и Ильи Сотникова - 5.

По итогам группового этапа «Тобол» занял третье место в группе и теперь продолжит борьбу на Кубке РК за места с 5-го по 8-е матчем с «Барсами Атырау-2». В случае победы костанайский клуб сыграет за пятое место с победителем пары «Champ1on» - «Астана Жастар».

А за победу в Кубке РК продолжат борьбу не проигравшие ни одного матча победители групп БК «Алматинский легион» и БК «Астана», а также занявшие вторые места БК «Каспий» и БК «Барсы Атырау».

Все матчи плей-офф пройдут сегодня и завтра, 19 и 20 сентября.