Новости

Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае?

21 сентября 2025, 13:01 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в девяти районах областного центра.

В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 22 по 26 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8 ,68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.

ТП – 110 (работы на ВЛ)

с 22 по 26 сентября с 10:00 до 18:00

  • медицинская лаборатория, 
  • аптека «Забота».

Частный сектор:

  • пр. Назарбаева, 164, 166, 166 "А".

ТП – 28 (работы на ТП)

22 сентября с 10:00 до 18:00

  • Картинная галерея, 
  • кофейня по пр. Аль-Фараби, 71, 
  • цветочный киоск. 

РП – Аэропорт (работы на ТП)

22 и 23 сентября с 10:00 до 18:00

  • школа им. Ә. Бокейхана по ул. Герасимова, 4.

Спальный сектор:

  • мкр-н Аэропорт, дома № 16, 17, 18, 19, 20, 21.

ТП – 360 (работы на ТП)

22 и 23 сентября с 10:00 до 18:00

  • ИП Сулейманова, 
  • ИП Макридина, 
  • нотариус.

Спальный сектор:

  • ул. Летунова, 95.

Частный сектор:

  • ул. Летунова, 105-123, 
  • ул. Амангельды, 163,165, 
  • ул. Пушкина, 166-184.

Промзона по ул. Складская (работы на ВЛ)

22 сентября с 10:00 до 15:00

  • ИП Гареев, 
  • ТОО «Анай, 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Галисултанова, 
  • ИП Банников, 
  • ТОО «Компани «ДОСТ».

Промзона по ул. Карбышева (работы на ВЛ)

24 сентября с 10:00 до 15:00

  • Завод «МБИ, 
  • ресторан «Виват», 
  • КФ АО «Нацэкс», 
  • TOO "KST TRADE № 8", 
  • ТОО «Сыл», 
  • ИП Геворгян, 
  • ИП Фомичев.

РП – Абсолют (промзона) (работы на ВЛ)

22 сентября с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Гермес 4», 
  • ТОО «Кайдзен». 

РП – Абсолют (промзона) (работы на ВЛ)

26 сентября с 10:00 до 19:00

  • ТОО «Флуераш»,
  • ИП Фтоян, 
  • ИП Есенгазин, 
  • ИП Галактика, 
  • ТОО «АрайлымАгро кст», 
  • ТОО «Промбаза 7», 
  • ИП Чулков, 
  • АЗС «Эталон № 7», 
  • ИП Есергепов, 
  • ТОО «НурАдамАгро», 
  • кафе «777».