Президент Токаев анонсировал свою поездку в Костанайскую область до конца года. В частности, он поедет в Аркалык, так как Торгайский регион «в зоне пристального внимания». Вы ждете визита президента? Да. Аркалык выбран не просто так, и визит Токаева поможет в развитии города.

Скорее да. Даже если ничего не случится, хотя бы чистоту в городе наведут к приезду гостя.

Скорее нет. Мероприятие показушное и ничего не меняющее, только денег на перелет жалко.

Нет. Лучше бы занялся более актуальными проблемами, чем с чиновниками в Аркалыке общаться.

