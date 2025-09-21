Кого коснется отключение электроэнергии на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 28 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в девяти районах областного центра.
В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 22 по 26 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88,64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8 ,68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18, 62/1-62/10.
ТП – 110 (работы на ВЛ)
с 22 по 26 сентября с 10:00 до 18:00
- медицинская лаборатория,
- аптека «Забота».
Частный сектор:
- пр. Назарбаева, 164, 166, 166 "А".
ТП – 28 (работы на ТП)
22 сентября с 10:00 до 18:00
- Картинная галерея,
- кофейня по пр. Аль-Фараби, 71,
- цветочный киоск.
РП – Аэропорт (работы на ТП)
22 и 23 сентября с 10:00 до 18:00
- школа им. Ә. Бокейхана по ул. Герасимова, 4.
Спальный сектор:
- мкр-н Аэропорт, дома № 16, 17, 18, 19, 20, 21.
ТП – 360 (работы на ТП)
22 и 23 сентября с 10:00 до 18:00
- ИП Сулейманова,
- ИП Макридина,
- нотариус.
Спальный сектор:
- ул. Летунова, 95.
Частный сектор:
- ул. Летунова, 105-123,
- ул. Амангельды, 163,165,
- ул. Пушкина, 166-184.
Промзона по ул. Складская (работы на ВЛ)
22 сентября с 10:00 до 15:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Анай,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Пупырева,
- ИП Галисултанова,
- ИП Банников,
- ТОО «Компани «ДОСТ».
Промзона по ул. Карбышева (работы на ВЛ)
24 сентября с 10:00 до 15:00
- Завод «МБИ,
- ресторан «Виват»,
- КФ АО «Нацэкс»,
- TOO "KST TRADE № 8",
- ТОО «Сыл»,
- ИП Геворгян,
- ИП Фомичев.
РП – Абсолют (промзона) (работы на ВЛ)
22 сентября с 10:00 до 17:00
- ТОО «Гермес 4»,
- ТОО «Кайдзен».
РП – Абсолют (промзона) (работы на ВЛ)
26 сентября с 10:00 до 19:00
- ТОО «Флуераш»,
- ИП Фтоян,
- ИП Есенгазин,
- ИП Галактика,
- ТОО «АрайлымАгро кст»,
- ТОО «Промбаза 7»,
- ИП Чулков,
- АЗС «Эталон № 7»,
- ИП Есергепов,
- ТОО «НурАдамАгро»,
- кафе «777».
