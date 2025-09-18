В регионе полицейские задержали 16 молодых людей, которые помогали интернет-мошенникам, создавая для них «чистые» условия для работы.

Один из задержанных - 18-летний житель Лисаковска - поставлял SIM-карты, на которые оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем. Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, где пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 миллионов тенге. Жители переводили деньги, не подозревая, что контактные номера зарегистрированы на подставных лиц.

В ходе расследования полиция установила ещё 15 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлечённых в аналогичные преступные схемы. За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности ответственность понесут не только они сами, но и их родители - в рамках действующего законодательства.

Правоохранители начали совместные профилактические мероприятия с Управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в преступные схемы. Кроме того, в полиции напомнили о недавних поправках в Уголовный кодекс: теперь так называемым "дропперам" - тем, кто предоставляет данные или SIM-карты для мошенников - грозит до 7 лет лишения свободы. Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже "знакомым" в мессенджерах.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области