Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Жители жилого массива «Дружба» (Костанай) в коллективном письме просят установить не менее двух «лежачих полицейских» на ул. Школьная - там, где дети часто переходят дорогу.

Жители «Дружбы» просят обезопасить ул. Школьную рядом со школой и стадионом

- Данный участок находится рядом со школой и стадионом, - пишут они. - В утренние, обеденные и вечерние часы здесь проходит большое количество детей, направляющихся в школу и детский сад. При этом на улице наблюдается интенсивное движение транспорта, что создает повышенные риски для безопасности детей и пешеходов. На всех соседних улицах, прилегающих к школе, «лежачие полицейские» уже установлены. На этом стадионе регулярно играют дети, проходят спортивные секции, проводятся занятия по футболу. Во время игр нередко происходит так, что мяч вылетает за пределы стадиона, и дети выбегают прямо на асфальт - на проезжую часть. Также через эти ворота проходят группы детей во время школьных занятий и секций. Все это создает повышенную опасность для жизни и здоровья детей при движении транспорта.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная и ДП с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение читателя о том, что «лежачие полицейские» в конце улицы Пушкина установлены там, где пешеходы в них не нуждаются, поскольку движение не такое оживленное. Судя по ответу департамента полиции на наш запрос, другие местные жители считают иначе:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции проведено обследование с выездом на данный участок дороги. Обустроенные искусственные дорожные неровности установлены по обращению жителей проживающих на данных улицах.

В отделе ЖКХ пояснили:

- Вышеуказанные искусственные дорожные неровности установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения скоростного режима автотранспорта.

Фото читателя «НГ»

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.