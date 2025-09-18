На фоне роста подростковой преступности в Казахстане депутаты Мажилиса предложили ограничить использование смартфонов в школах, передаёт Tengri Education.

Фото:depositphotos.com

Соответствующий запрос на имя премьер-министра Казахстана озвучил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, гаджеты негативно влияют на психологическое состояние детей, снижают их способность к обучению и мешают развитию живого общения.

"Только в Жамбылской области за первые две недели нового учебного года произошло три трагических случая с участием школьников, в результате которых погибли подростки. В целом в 2024 году в стране было зарегистрировано 1 973 преступления с участием несовершеннолетних, из них 130 - особо тяжкие. С начала 2025 года - уже 938 случаев", - сказал мажилисмен.

Бейсенбаев подчеркнул, что приоритет в школах отдан качеству образования, тогда как воспитательная работа остаётся формальной. У школьников слабо развиты навыки мирного разрешения конфликтов, тогда как психологов в школах недостаточно.

По данным парламентария, социальные исследования во всём мире показывают: постоянное использование смартфонов делает детей более уязвимыми психологически и мешает социализации. В ряде развитых стран - Франции, Нидерландах, Китае - уже введены ограничения на гаджеты в школах.

"Чтобы укрепить дружбу между детьми, повысить их успеваемость и дисциплину, в школах Казахстана также необходимо ограничить массовое использование смартфонов", - говорится в официальном запросе.

Отметим, что во время уроков действует ограничение, и школьникам запрещено пользоваться смартфоном. Однако во время перемен учащиеся снова получают доступ к гаджетам. К слову, законодательный запрет на использование смартфонов школьниками во время занятий ввели в начале прошлого года.