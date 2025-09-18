Мажилисмен Сергей ПОНОМАРЁВ в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил перенести проведение турнира "Игры будущего" из-за нехватки средств и сложной экономической ситуации, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Предложение депутата

По его словам, турнир важен для развития IT-сферы и имиджа страны. Однако в нынешних экономических условиях тратить миллиарды тенге нецелесообразно.

Сергей Пономарёв напомнил, что по итогам 2024 года республиканский бюджет недополучил 570,8 миллиарда тенге доходов, главным образом из-за снижения налоговых поступлений.

Между тем проведение "Игр будущего" может стоить государству около 62 миллиардов тенге.

- Эти средства эквивалентны стоимости как минимум шести современных школ, которые так необходимы нашим детям. Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным перенести сроки проведения "Игр Будущего" на несколько лет, – заявил депутат Пономарёв.

Он считает, что перенос турнира на несколько лет позволит Казахстану подготовиться к его проведению "более основательно, в нынешних непростых экономических условиях".

Контекст

В октябре 2024 года Казахстан получил право провести международный турнир Phygital Games of the Future 2026. В 2025 году соревнования пройдут в ОАЭ, а в 2026-м их могут провести в столице Казахстана с 18 июля по 1 августа 2026 года.

Что за турнир

"Игры Будущего" (Games of the Future) – это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта. Это гибридный формат соревнований, где участники показывают свои навыки и выносливость как в классических, так и в цифровых (киберспортивных) цифровых дисциплинах.