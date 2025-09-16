С начала года полиция пресекла в областном центре 48 771 нарушение Правил дорожного движения. В 7 423 случаях нарушителями были пешеходы, 1 772 водителя не уступили дорогу идущим. Ситуацию с безопасностью дорожного движения обсудили 15 сентября на аппаратном совещании.

Начальник местной полицейской службы управления полиции Костаная Ернур АЛТАЕВ доложил, что зафиксировано 177 фактов наезда на пешеходов, при этом пострадало 180 человек, один погиб.

- Просим рассмотреть возможность установки на пешеходных переходах камер автоматической фиксации нарушений «Аргус–пешеход», - сказал Алтаев. - Когда на переходе появляются два объекта, то есть транспорт и пешеход, камера снимает трехсекундное видео и делает 2-3 фотографии. Данный комплекс в тестовом режиме уже используется в Рудном.

Костанайские полицейские предлагают для начала установить «Аргус» на одном из участков дороги по улице Карбышева, где часто случаются аварии и нарушения ПДД с участием пешеходов: около торгового дома «Мегастрой», «31 магазина», «Oil центра».

Стоимость комплекса - 3 420 000 тенге. Или его можно арендовать у карагандинской фирмы «Перспектива» за 452 610 тенге в месяц.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ поручил отделу финансов акимата проанализировать возможность приобретения комплекса.

Фото Олега ПАКА