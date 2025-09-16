Покупателям хотят показать честную цену на товары и услуги. Банки и торговля могут потерять доходы, зато покупатели будут совершать более осознанные покупки, передает Informburo.kz.

В Казахстане планируют ввести разные ценники на товары и услуги для оплаты наличными и в рассрочку. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова поддержала эту идею, подчеркнув, что покупатели должны ясно видеть переплату при рассрочке, ведь это фактически кредит. По её словам, двойные ценники помогут защитить и информировать потребителей. Вопрос об изменениях в ценообразовании планируют решить до конца года.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин напомнил, что двойной прайс сейчас запрещён, хотя на деле магазины уже закладывают 15–20% в стоимость товара. По его словам, те, кто платит сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт в рассрочку.

Потребительское кредитование в Казахстане растёт в год на треть. Это показывает, насколько активно население пользуется кредитами, особенно беззалоговыми, а банки продолжают расширять этот сегмент. Даже в начале 2025 года объём займов продолжал увеличиваться, что свидетельствует о сохраняющемся спросе со стороны потребителей. По данным на апрель, сумма потребкредитов в Казахстане составила 14,7 трлн тенге.

Корреспондент издания поговорила с экспертами о том, как появление двух ценников скажется на покупателях и магазинах. Они поделились прогнозами, что будет с торговлей и банками после изменений.

Кто платит за бесплатную рассрочку

Своё мнение по предлагаемому нововведению корреспонденту высказала бизнесвумен Алия Сарсенбаева, торгующая на отечественном маркетплейсе.

"Я думаю, что предложение в первую очередь коснётся именно физических магазинов. Если вы замечали, то при покупке одежды, обуви или мебели продавцы часто говорят: если брать через банковское приложение, цена будет на 15% выше. То есть банк удерживает с продавцов комиссию за рассрочку примерно в этом размере", – сказала она.

Поэтому магазины стараются заранее закладывать эти 15% в цену товара независимо от того, как покупатель будет платить: наличными или в рассрочку. Теоретически решение простое: можно установить два ценника, и тогда всё станет прозрачнее. Наличными дешевле, через электронную торговую площадку – дороже.

Для покупателей это выглядело бы справедливо, ведь они сразу увидят разницу. Хотя на практике большинству всё равно удобнее платить частями и сохранять наличные для других целей, считает собеседница.

На её взгляд, для покупателей здесь нет прямой выгоды. Нет ситуации, когда наличные дают ощутимую экономию, потому что все расходы перекладываются на продавцов, а они в ответ включают комиссию в стоимость товара.

"Многие спрашивают, не получится ли так называемая двойная накрутка: сначала магазин добавляет свою маржу, а потом ещё и банк сверху прибавляет процент. Хочу пояснить: это не так. Маржа магазина изначально формируется с учётом комиссии банка. То есть стоимость товара сразу включает в себя эти расходы, и никакой "накрутки поверх" не происходит", – пояснила она.

Конечно, если бы банк снижал свою комиссию, цены в магазинах могли быть заметно ниже. Но на сегодняшний день бизнес вынужден закладывать именно эти издержки, чтобы оставаться в плюсе. Речь идёт не о том, что продавцы хотят нажиться, а о том, что комиссия банка – часть их себестоимости.

"Поэтому итоговая цена – это баланс между интересами банка, магазина и удобством для покупателя", – считает предприниматель.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отметил, что рассрочка фактически является потребительским кредитом: она отражается в кредитной истории, учитывается в долговой нагрузке и при просрочках влечёт начисление пеней. Однако, по его словам, дисциплинированные выплаты могут пойти человеку в плюс: "Если есть рассрочки, их вовремя погашают, берут периодически, то это положительно сказывается на кредитной истории и рейтинге".

Подобная практика, по его словам, соответствует международному опыту. За рубежом, как сказал эксперт, "если потребитель берёт кредит впервые, то ему могут не одобрить либо скидки не будет".

Кроме того, Байганов подчеркнул, что статистики по просрочкам именно на товарные рассрочки в открытом доступе нет: даже у Нацбанка таких данных нет.

"Эту информацию на платной основе может дать только Первое кредитное бюро", – добавил он, отметив, что такие сведения особенно важны для банков, МФО и других кредиторов в маркетинговых целях.

Скрытая статистика

В Первом кредитном бюро подтвердили, что покупка товара в рассрочку ничем не отличается от любого другого вида кредитования. Рассрочка отражается в кредитной истории, а допущенные просрочки негативно влияют на кредитную историю.

Платежи по рассрочкам обязательно учитываются при расчёте коэффициента долговой нагрузки потенциального заёмщика. То, как рассчитать этот показатель, пояснял финрегулятор. Согласно законодательству РК, максимальной кредитной нагрузкой является 50% от официального дохода.

"На кредитный рейтинг могут повлиять разные факторы. Но существенно его понизить могут только просрочки по платежам. Также может оказать влияние высокая кредитная активность (частота обращений за кредитами, одномоментное наличие большого количества обязательств и другое)", – сообщили в Первом кредитном бюро.

Там же отметили, что статистики по допущенным просрочкам именно в категории рассрочек нет, но есть общая статистика НБ РК.

"Эта информация не раскрывается. Я три года просил регулятора выделить 0%-ные рассрочки отдельно от кредитов, чтобы показать, сколько их внутри потребительского кредитования. По разным данным, их от трети до половины", – полагает финансовый эксперт Андрей Чеботарёв.

Честная рассрочка

Спикер пояснил высокую популярность "нулевых рассрочек" в Казахстане.

"У нас такой рынок. Рассрочка в цене товара и есть цена рассрочки, именно поэтому многие брали, и это не безграмотность, а наоборот: какой смысл платить сразу всю цену, если я возьму на два года этот же товар? Деньги сейчас всегда дороже, чем деньги потом. За два года на текущих ставках я сэкономлю 18% без учёта инфляции. Инфляция сейчас 12%, это значит ещё 24%", – считает он.

По словам финансиста, практически везде в мире банки не занимаются рассрочками. Он убеждён, что честную рассрочку должен давать продавец, в этой системе нет банка. У нас такие есть в недвижимости: стройкомпании иногда готовы давать рассрочки и автосалоны, но не все. "То, что касается привычных нам рассрочек, – это, естественно, кредит по всем параметрам", – заявил он.

Эксперт не представляет, как будут себя вести маркетплейсы в случае принятия новых норм.

"У них на это заточен один из основных бизнесов, но в любом случае "нулевые рассрочки", если правительство не передумает, канут в Лету. А останутся только на айфоны, компьютеры, квартиры и машины, то есть на товары, на которые может дать рассрочку продавец", – прогнозирует эксперт.

Или если новые правила введут, то на маркетплейсах переплату, скорее всего, будут возвращать через бонусы тем, кто платит наличными, предположил Андрей Чеботарёв. Но, как отметил спикер, бонусы не меняют сути: разница в цене делает рассрочку фактически кредитом.

Если товары начнут стоить дешевле "за наличные" (при покупке без рассрочки. – Ред.), то рассрочка перестанет быть беспроцентной – станет видно, что она дороже. Сейчас нельзя купить тот же телевизор или айфон на 15% дешевле официальной цены, поэтому рассрочка выглядит как выгодный вариант. Но на деле, добавляет эксперт, мы переплачиваем: проценты банку заложены в цену, а бонусы и кешбэки лишь маскируют эту переплату. Получается, что покупатель финансирует и банки, и магазины. Как только уберут эту скрытую переплату, рассрочка исчезнет, ведь реальная "две цены" – за наличные и в кредит – пока банками запрещена.

Он предположил, что продажи могут немного снизиться, а если это совпадёт с введением нового Налогового кодекса с начала января 2026 года, то, возможно, даже будет падение. По его словам, рассрочка действительно помогает увеличивать ВВП, как утверждают её сторонники.

"Проиграют банки, снизится потребительское кредитование и торговля, потому что упадёт спрос. Сейчас людям легко обмануться, но когда появятся две цены, они будут больше задумываться и меньше покупать. Долговая нагрузка в целом останется высокой, хотя новые кредиты будут брать реже" , – заключил он.

Таким образом, введение двойных ценников станет ударом по банкам и магазинам, которые рискуют потерять часть прибыли из-за снижения спроса. Но для покупателей это шаг к прозрачности: они наконец смогут видеть реальную стоимость рассрочки и принимать более осознанные решения.