Необычное уголовное дело расследуют полицейские в Федоровском районе. 30-летний мужчина подозревается в вымогательстве крупной суммы у своего 36-летнего знакомого. Как выяснили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, конфликт оказался не только финансовым, но и семейным.

- Бывшая жена потерпевшего сейчас состоит в браке с подозреваемым, а 11-летний сын живёт вместе с отчимом, - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области. - Этим обстоятельством мужчина и воспользовался: в июле он сообщил отцу ребёнка, что тот якобы стал виновником ДТП, и под этим предлогом получил 750 тысяч тенге. Позже придумал новую историю - будто мальчика задержала полиция, а «решить вопрос» удалось лишь за 650 тысяч тенге.

После этого подозреваемый стал требовать уже 1,5 миллиона тенге. По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город «для разговора».

В итоге мужчина оказался под следствием по статье «Вымогательство».

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.