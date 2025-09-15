По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 сентября, на юге области днём ожидается дождь с грозой, на севере ночью и утром - туман. В среду, 17 сентября, грозовые дожди пройдут на востоке и юге.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 6-11 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается умеренно тёплым: 16-21 °С. В среду в ночное время термометры покажут 2-7 °С, на юге 10 °С. Днём воздух прогреется до 17-22 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 7-9 °С, днём 17-19 °С. В среду ночью в областном центре 5-7 °С, днём 17-19 °С.

Во вторник и среду ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. Периодические усиления ветра до 15-20 м/с во вторник на юге, востоке и западе области, в среду - на юге и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



