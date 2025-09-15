Казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на платных дорогах
С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.
Фото: Минтранспорта РК
Как сообщает ведомство, теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению.
— Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придётся только за оставшиеся 95 км. Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта, — говорится в сообщении.
Национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому — по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчёт или возврат платы делается автоматически.
— Новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей, — отмечает министерство.
