С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Фото: Минтранспорта РК

Как сообщает ведомство, теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению.

— Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придётся только за оставшиеся 95 км. Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта, — говорится в сообщении.

Национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому — по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчёт или возврат платы делается автоматически.

— Новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей, — отмечает министерство.