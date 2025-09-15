Роста тарифов до конца года не будет - правительство
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается. Об этом говорилось на совещании правительства, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Фото freepik.com
Совещание было посвящено сдерживанию инфляции. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заслушал ход работы по контрактации нового урожая в стабфонды регионов и ход реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Фото: primeminister.kz
"Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев сообщил, что все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступают. Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания, для которых действует льготная тарифная политика, не ожидается. Это позволит снизить влияние подорожания платных услуг на инфляцию", - говорится в сообщении.
Также в правительстве доложили, что параллельно ускоренными темпами в регионах идет заключение контрактов на новый урожай для пополнения стабфондов.
По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, контракты на поставку картофеля, лука, моркови и капусты уже обеспечивают 50 процентов от потребности населения на сезон 2025–2026 годов.
"Так, полностью закрыты потребности по луку в Атырауской, Алматинской областях и Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем в Актюбинской области отмечается низкий уровень контрактации по всем видам овощей", - говорится в сообщении правительства.
Для усиления контроля Серик Жумангарин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет выезжать в регионы и проверять объёмы и наличие запасов в стабфондах.
