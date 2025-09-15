Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается. Об этом говорилось на совещании правительства, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Совещание было посвящено сдерживанию инфляции. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заслушал ход работы по контрактации нового урожая в стабфонды регионов и ход реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев сообщил, что все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступают. Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания, для которых действует льготная тарифная политика, не ожидается. Это позволит снизить влияние подорожания платных услуг на инфляцию", - говорится в сообщении.