12 сентября в стенах отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки художницы из Астаны Рейхан АЙТУАРОВОЙ.

Художница рассказывала посетителям о своих картинах

В экспозиции представлено 39 живописных картин автора. Эта выставка – это не только собрание полотен, но и своеобразная форма пространственного мышления. При создании своих произведений, девушка стремится к двум целям: эстетической и философской. Картины Рейхан - визуальное осмысление прошлого, настоящего и будущего.

- Ее фамилию мы слышали не раз, – сказал костанайский художник, председатель Союза художников Костанайской области Вадим БЫКОВ, - она участвовала в республиканском конкурсе, который проходил в нашей области. Молодым художникам есть к чему стремиться. Хочу пожелать, я так думаю, на правах уже друга, почаще бывать в этих краях и радовать нас своим творчеством. Я убежден, что нить, соединяющая костанайских и столичных художников, не прервется. Желаю творческого светлого пути и вдохновения.

Миниатюрно и свободно. Диптрих "Равноденствие-1", холст, масло, акрил, 2023 г.

Гости выставки отметили, что Рейхан будто сошла с собственных полотен, наполнив мир удивительным творчеством. Каждый художник, создавая картину, проходит свой собственный путь, преодолевает разные этапы. Зритель же, в свою очередь, должен проделать свою работу: не лениться, вглядываться, прочесть. В произведениях художницы есть глубокий философский смысл, который требует изучения, понимания формы, сюжета, содержания. Оценивая работу, художники обращают внимания не только на то, что изображено, но и на то, как это выполнено: приемы, мастерство исполнения, дерзость, смелость в использовании чуждых элементов.

Непростое дерево на каждом полотне. "Выросшая в степи", холст, масло, 2020 г.

- Все заранее подготовленные тексты забываются, когда берешь в руки микрофон, - улыбнулась Рейхан. – Наш дар - говорить экспромтом. Хотелось бы объяснить, почему в моем творчестве много сюрреализма и экспрессии, есть элементы туризма, и всегда присутствует реальность. Я стремлюсь к концептуальности. Например: изобразить не просто кошку, но и передать те эмоции, которые люди к ней испытывают. Картина "Весна в песке" – желание согреть замерзшее дерево. Однажды я увидела замерзшее дерево без листьев и решила его согреть. Каждый образ – попытка передать не только внешность, форму, но и рассказать о личности, о событии, о времени. Благодарю коллег за поддержку. Все мнения и слова важны для меня. Сегодня прозвучали комментарии от людей с собственным взглядом, опытом, богатым внутренним миром. Действительно приятно - у меня такой зритель, которому есть что сказать. Наблюдая за вашими взглядами, понимаю, что миссия выполнена и я приехала не зря.

Форма пространственного мышления и кошка

В картинах Рейхан присутствует философское направление. XX век был не простым периодом, отмеченным переселениями народов, в том числе и из Казахстана. Серия "Птицы летят" вызывает ассоциации с этими событиями - лица движущиеся в неизвестность. Без осмысленного эпатажа, не вздорного, искусство существовать не может. Эпатаж в работах художницы можно назвать вызовом не к кому-то, а к самому себе. Картины в зале словно ожили, в присутствии зрителей начинали говорить, забывая о том, что в процессе созидания они были в тишине и можно сказать в одиночестве. Пыльная картина, которая лежит в углу, – дышит едва ли. В современном мире, когда цифровизация коронована, важно видеть оригиналы, так как маленький формат экрана превращает бесценные картины в картинки. Всмотревшись к первой работе из серии «Птицы летят», вы сможете полностью понять суть и смысл задуманного. По словам художницы, она изобразила людей, вынужденных спасаться от бомбежек в метро. Картина достаточно экспрессивна, отражает и настроения, и мысли своей эпохи, а также транслирует их для современников и потомков.

«Поглощенные сетью»

«Музыка в Афганистане» - полностью посвящена социальным проблемам. Эта работа связана с художественным образом человечества, она симметрична: голова на картине образована светом, а рука – землей. Картина экспонировалась в Великобритании, получила признание в сети. А вот «Поглощенные сетью» символизирует незащищенность, то есть открытость. Люди, которые спят, они уязвимы и находятся в подвешенном состоянии в этой сети. Профили их неприступны. Рейхан отметила, что современность – не пустота, в ней заключено наше будущее. Цивилизация словно служит добру и благодаря ей люди должны приобретать богатый опыт. Но вопрос безопасности внутри системы остается нерешенным - мы часто не задумываемся о том, что загружаем в сеть, и обнаженность в картинах несет в себе мысль об этом.

Картина - подарок костанайскому музею

Выставка прошла с большим успехом, Рейхан вручили цветы и благодарственное письмо от краеведческого музея. В свою очередь, она подарила музею одну из своих картин. Но произошел и неловкий момент: к микрофону с, казалось бы, необходимыми поздравлениями подошел гражданин А. и едва не сорвал выставку.

«Так где же люди?»

- Огромное спасибо всем присутствующим, за исключением студентов, чье присутствие обусловлено, скорее, необходимостью, чем личным интересом к выставке. - высказался гражданин А. - Художников, действительно увлеченных культурой, здесь можно пересчитать по пальцам. Я вовсе не стараюсь кого-либо задеть или обидеть, но не могу не сказать, что ваше стремление к прекрасному искусству заслуживает «особого внимания». Кстати, цветы, подаренные Рейхан, наверное, дорогие. Меня беспокоят то, что руководящие посты занимают люди, чья квалификация и моральные качества вызывают массу вопросов. Я не намерен замалчивать данную проблему. Обращаюсь к молодым художницам: внимательно следите за тенденциями в культуре и ни в коем случае не оставайтесь равнодушными к происходящим изменениям. Что касается выставки, я выражаю благодарность ее организаторам. Она выполнена в современном стиле и создана для людей. Так где же люди? Которым интересно прийти и вглядеться в картины, а не которых заставили быть «для массовки»!

И студенты, и ценители культуры

«Птицы летят», а вот куда - пока под вопросом

Автора откровенного высказывания вывели из зала, а художница продолжила раскрывать выставку в атмосфере улыбок и великолепия.

«Инь и Янь», холст, масло, 2020 г.

Рейхана Айтуарова, автор персональной выставки «Грани реальности», является активным участником международного художественного сообщества. В 2022 году она приняла участие в международном тематическом симпозиуме «Встреча художников тюркского мира» в городе Бурса, Турция. В 2019 году художница участвовала в международном тематическом симпозиуме «Ботай» в Петропавловске, организованном управлением культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области.

Общее фото на память

Признание таланта Рейханы подтверждается ее достижениями на международных конкурсах. В 2022 году она заняла первое место на международном художественном конкурсе, приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между Королевством Бельгии и Республикой Казахстан. В том же году Рейхана была удостоена почетной награды в категории «Портрет» на Международном художественном конкурсе в Лос-Анджелесе. Ее работы экспонировались в Великобритании, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Рейхана Айтуарова – автор четырех персональных выставок.

«Зона комфорта: Цензура», холст, акрил, поталь, 2024 г.

Фото автора