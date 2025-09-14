Фильм «Степь» режиссера Максима Акбарова костанайцы увидели 12 сентября в рамках ежегодного фестиваля «Zodiac Cinema Fest». Начали снимать картину еще в период пандемии и съемки проходили в Акмолинской области и Наурзумском заповеднике. Режиссер и команда поблагодарили жителей Костанайской области, участвовавших в съемке фильма и отметили гостеприимность и красоту природы нашего края.

Режиссера дебютанта в Костанае встретили с овациями

Вместе с молодым режиссером Максимом Акбаровым, которого зрители могут помнить по роли в фильме «Сказ о розовом зайце» (2010 год), в Костанай приехали актеры Ержан Турсунов, Сейдула Молдаханов и Тулепберген Байсакалов. Все гости приняли участие в экологической акции кинофестиваля «Zodiac Cinema Fest» — «Вторая жизнь». Перед показом фильма съемочная команда выехала в Аманкарагайский сельский округ, чтобы высадить деревья.

Перед показом фильма зрителей настроили на атмосферу с помощью красивого перфоманса

Фильм «Степь» напрямую связан с экологической миссией фестиваля, потому что рассказывает о героизме сотрудников природоохранной службы. Он основан на реальных событиях, произошедших в Казахстане, и посвящен памяти погибших инспекторов «Охотзоопром». У зрителей закрытого показа фильм вызвал благодарность и искренние слезы, авторов благодарили за реализм, профессионализм и уважение к опасному труду защитников природы.

Гости фестиваля ответили на вопросы зрителей и получили много коплиментов и благодарностей

В Казахстане картина еще не вышла в прокат, в то время как за рубежом она берет награды на кинофестивалях и выходит в кинотеатрах на испанском языке. На глазах у костанайцев актер Сейдула Молдаханов торжественно вручил режиссеру Максиму Акбарову очередную престижную премию международного фестиваля экологического кино «Территория Завтра».

В скором времени «Наша Газета» опубликует обзор на фильм «Степь» Максима Акбарова.

Фото автора